Naruto – Comment s’appellent les yeux de Naruto ?

Dans le monde de Naruto il y a toutes sortes d’yeux colorés à voir. Les soi-disant dou-jutsus peuvent être lancés sans signe de doigt et ainsi modifier l’apparence des yeux de l’utilisateur. Nous vous listons lesquels Doujutsu sont dans « Naruto » et sous quoi tombent les yeux de Naruto. Pour des raisons de clarté, nous omettons les paires d’yeux des charges et des films.

Naruto : Ces yeux existent

Quelles sont les techniques oculaires ? C’est l’une des premières paires d’yeux colorés à apparaître dans Naruto Sharingan. Ce dou-jutsu est principalement dans le Clan Uchiwa étale et colore complètement la pupille en rouge. Selon le niveau et l’expérience du shinobi, il existe différents modèles dans le Sharingan.

Avec le Sharingan, unique Genjutsus lancez et copiez facilement les capacités des adversaires. Une forme particulièrement forte est le Mangekyou Sharingan.

Le Byakugan c’est avant tout ça Clan Hyuga réservé et reconnaissable à sa pupille blanche. Une fois les capacités du Byakugan utilisées, les veines autour des yeux s’épaississent. Le Byakugen permet une approche presque complète Vue à 360° et un prévoyance extrême. De plus, les utilisateurs peuvent voir le chakra d’autres personnes.

Une autre technique oculaire est celle-ci Rin’negan, qui se compose d’une paire d’yeux violets avec des cercles noirs. C’est ça le plus puissant des doujutsus et accorde au possesseur des capacités divines telles que l’apprentissage de tous les jutsu.

Douleur Par exemple, il pourrait utiliser son Rin’negan pour contrôler la gravité, attirer et repousser la matière, absorber le chakra et invoquer de nombreuses espèces animales Kuchiyose. De plus, il pourrait Gédou Mazou Invoquez une statue que Bijuu peut aspirer.

Le Rin’ne Sharingan est une combinaison de Rin’negan et Sharingan et apparaît sur le front de quelques personnes comme Kaguya Ootsusuki. ça peut se faire avec ça Mugen Tsukuyomi déclencher.

Sous quoi tombe l’œil de Naruto ? Sont normalement Les yeux bleus de Naruto, mais avec l’influence des Kyûbi et du Senjutsu, ils changent. Cependant, les yeux de Naruto ne relèvent d’aucune de ces catégories.

Dans le Mode Kyûbi Les yeux de Naruto deviennent rouges et la pupille devient une fente verticale. Dans le Mode Senjutsu cependant, ses yeux deviennent jaunes et sa pupille devient une large ligne horizontale. En mode combiné, Naruto relie les deux paires d’élèves et tourne ses yeux en orange.