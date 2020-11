Quelle tubeuse choisir : électrique ou manuelle ?

Face à l’augmentation constante du prix des paquets de cigarettes en France, vous recherchez une alternative ? L’une des meilleures solutions existantes est celle de la tubeuse électrique. Pour répondre aux besoins et envies de tous, il existe aujourd’hui de nombreux modèles de tubeuses. Qu’elle soit manuelle ou électrique, la tubeuse à cigarettes vous permet de réaliser de nombreuses économies sur votre budget tabac. Afin de choisir le modèle qui vous convient le mieux, nous vous donnons ici tous nos conseils.

Pourquoi opter pour la tubeuse à cigarettes ?

Alors que le prix du tabac est en constante augmentation depuis 30 ans et que le prix du paquet a même dépassé la barre des 10 euros en 2020, les fumeurs se tournent aujourd’hui vers des solutions moins onéreuses. La tubeuse à cigarettes représente ainsi l’une des meilleures alternatives pour pouvoir consommer du tabac sans vous ruiner. Avec ce type de machine, vous pourrez confectionner vous-même vos propres cigarettes en seulement quelques minutes. En achetant simplement les tubes à cigarettes et le tabac en pot, vous pourrez facilement obtenir vos cigarettes. Pour les confectionner facilement, vous pouvez ainsi choisir entre une machine à tuber manuelle ou bien une machine électrique.

Manuelle ou électrique ?

Sur le marché des tubeuses, il existe aujourd’hui de nombreux modèles différents. Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre une machine à tuber manuelle ou bien électrique. Les modèles de tubeuses manuelles sont simples à utiliser et sont les moins chères du marché. Cependant, le risque d’avoir des cigarettes mal faites est plus important.

Pour être sûr de ne jamais rater vos cigarettes, il s’avère particulièrement intéressant d’opter pour les tubeuses électriques. Ce type de machine vous assure un résultat optimal et vous permet également de gagner beaucoup de temps. En effet, en seulement quelques minutes vous pourrez fabriquer facilement votre paquet de cigarettes.

Les tubeuses électriques : une véritable révolution

Bien plus économique que d’acheter des paquets de cigarettes classiques, la tubeuse à cigarettes électrique s’avère être très simple d’utilisation. En effet, une fois que vous serez équipé de tubes à cigarettes et d’un pot de tabac, vous n’aurez plus qu’à utiliser votre machine qui fera le reste pour vous. Grâce à cette machine, vous obtiendrez le même résultat qu’en achetant des cigarettes classiques. En optant pour une machine à tuber, vous pourrez également mieux contrôler votre consommation de tabac. En effet, vous pouvez vous fixer certaines limites comme un certain nombre de cigarettes à tuber par jour. Au quotidien, cette machine deviendra rapidement un incontournable.

Quel modèle de tubeuse électrique choisir ?

Sur ce marché en plein développement, il existe aujourd’hui de nombreuses marques différentes : Zorr, OCB, Piratube, Art & Volutes, Champ… Parmi ces différentes marques, vous pourrez aisément trouver le modèle de machine à tuber qui vous convient le mieux. Afin de choisir la meilleure machine à tuber, il est important de connaître votre consommation ainsi que votre budget. En fonction de ces critères vous pourrez choisir le modèle de machine qui répond le mieux à vos besoins.

Achetez votre tubeuse électrique sur TCE

Afin de proposer une bonne alternative aux paquets de cigarettes classiques, Tubeuse Cigarette Electrique (TCE) vous propose un large catalogue de machines à tuber. Pour que cette machine soit parfaitement adaptée à vos besoins, ce site sélectionne avec précision les différentes marques proposées aux clients de leur site. En achetant votre tubeuse électrique avec TCE, vous êtes sûr d’acquérir un modèle performant et de qualité. Pour satisfaire au maximum tous leurs clients, toutes les machines à tuber sur TCE sont garanties pendant 1 an.

Sur TCE, vous retrouverez également tout l’équipement nécessaire pour bien utiliser votre machine à tuber : tubes à cigarette, étui à cigarette, briquet, feuilles à rouler, filtres, cendrier… Pour découvrir et profiter pleinement de tous les avantages de la tubeuse électrique, n’hésitez donc pas à consulter ce site internet. Dans la catégorie regroupant tous les modèles de machines à tuber électriques, vous aurez le choix parmi de nombreuses marques et différents prix. Afin de bien vous équiper et faire des économies importantes sur votre budget tabac, n’hésitez donc pas à changer pour une machine à tuber automatique.