Netflix : les incohérences de La Casa de Papel dans l’ultime saison

La fin de Le vol d’argent fait déjà partie du catalogue de Netlix. Depuis vendredi dernier, la fiction créée par Alex Pina conclu avec cinq saisons exposant le dénouement des voleurs de singes rouges. Une bonne partie des utilisateurs de la plateforme étaient satisfaits de la fermeture que la série espagnole a soulevée, mais beaucoup d’autres ont remis en question certains incohérences qui a émergé dans la deuxième partie de la cinquième tranche. Ici, nous vous disons ce qu’ils sont!

En premier lieu, l’une des situations les plus critiquées avait pour protagoniste le caractère de Patrick a élevé, Raphaël. Présenté comme le fils de berlin, le joueur de 31 ans est censé être un expert en génie informatique au MIT Massachusetts et il était très clair qu’il ne voulait pas être comme son père. Tout cela s’est développé à partir de flashbacks dans lesquels la relation qu’il entretenait avec son père était montrée. Cependant, une fois ramenée au présent, l’histoire n’était pas si convaincante.

Alerte spoil! Rafael et Tatiana (Diana Gómez), sa compagne actuelle et ex-femme de Berlin, trahissent le gang et volent l’or qu’ils ont réussi à extraire de la Banque d’Espagne. Cependant, la solution était trop rapide : avec juste une note de Le professeur (Álvaro Morte), ils se sont rendus et ont remis le butin. Les adeptes de la série se sont demandé s’il fallait autant développer le personnage pour ensuite le faire disparaître en une seconde.

Il est clair que rien dans Le vol d’argent ça pourrait être réel. De la base, on sait que un vol d’une telle ampleur ne pouvait pas durer autant d’heures sans que les forces de sécurité du monde entier puissent l’arrêter. Et bien que ce soit le point qui le rend divertissant, la bande espagnole a laissé quelques points en suspens. L’exemple de cela est Arturito, le rôle détesté joué par Enrique Arce dès la première saison.

Qu’est-il arrivé à Arturito ? S’il est enfin vivant, s’est-il rétabli ? Concernant l’ex de Monica Gaztambide (Esther Acebo), l’histoire n’a pas eu une fin digne. De même, si Stockholm est censée être morte aux yeux du monde, qu’arrivera-t-il à son fils ? Cincinnati? Alors que je pourrais m’en occuper Denver (Jaime Lorente), biologiquement son père est Arturo et il aurait le droit de lui rendre visite. La fiction ne donne pas de réponse à cela et tout reste dans l’imaginaire des abonnés Netflix.

