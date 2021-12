Nightmare Alley : les 10 films qui ont inspiré Guillermo del Toro

La première de ruelle de cauchemar C’est juste au coin de la rue. Bien qu’il reste encore quelques jours pour son lancement officiel dans les salles en Amérique latine, ce sera très bientôt lorsque les salles seront remplies de spectateurs cherchant à voir les nouveautés en Guillermo del Toro avec Bradley Cooper. C’est que la proposition est très attrayante et que le bande annonce prend une allure plus que prometteuse. Ici on vous dit tout ce qui a inspiré le réalisateur lors de la réalisation du projet.

L’acteur oscarisé revient avec L’allée des âmes perdues, tel qu’il est traduit pour l’Amérique latine. Il s’agit d’une production Searchlight Pictures qui sera distribuée par Walt Disney Studios Motion Pictures et fonctionnera comme un refaire du film sorti en 1947. Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, David Strathairn, Holt McCallany, Jim Beaver et Mark Povinell complétera le casting.

L’adaptation du roman homonyme de William Lindsay Gresham a été écrit par Del Toro et Kim Morgan et racontera un thriller mettant en vedette Stanton « Stan » Carlisle, un travailleur de foire de rue ambitieux qui a un talent pour manipuler les gens avec des mots bien choisis. Cet homme aura une liaison et sera rejoint par le Dr Lilith Ritter qui sera encore plus dangereux que lui. En ce sens, le réalisateur s’est entretenu avec Collider et a admis quelles étaient ses références.

Les films qui ont inspiré le long métrage ont au moins 60 ans. Ils ne sont rien de moins que Fallen Angel (1945), Detour (1945), Born to Kill (1947), Too Late for Tears (1949), The Breaking Point (1950), Niagara (1953), Nightfall (1956), The Killing (1956), The Gamme (1958) et Underworld USA (1961). Tous sont particulièrement liés au cinéma noir, genre caractéristique de l’époque et avec des éléments très particuliers qui seront répétés dans L’allée des âmes perdues.

A propos de l’adaptation du roman, le réalisateur mexicain a déclaré avoir lu le livre en 1992, avant même de voir la première cassette qui lui rend hommage. « L’adaptation que nous avons faite avec Kim Morgan n’est pas forcément le livre complet, c’est impossible car c’est une saga», a expliqué Del Toro au même média. Et il conclut : « Il y a des éléments plus sombres dans le livre et c’est la première occasion que j’ai de faire de l’horreur et du noir. Il n’y a pas d’éléments surnaturels, seulement une histoire simple et vraiment sombre”.

