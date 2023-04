Hunch : 3 choses à retenir avant la saison 2 sur Netflix

Netflix

Pálpito est l’histoire d’un homme qui recherche les responsables de la mort de sa femme dont le cœur a été enlevé. 3 faits importants avant la saison 2 !

©NetflixPressentiment

Pressentiment Suivez les alternatives dans la vie de Simón qui perd sa femme aux mains d’un réseau de trafic d’organes qui l’a kidnappée et lui a enlevé le cœur. Plus tard, le protagoniste de cette série de Netflix Il rencontre la femme qui a l’organe de l’amour de sa vie, puis une série d’événements commence où les responsables du crime font partie d’un complot inoubliable.

Le spectacle de Géant du streaming Il aura un deuxième lot d’épisodes qui a déjà été confirmé et sera présenté en première le 19 avril. spoilers veut vous rappeler certaines des clés de la première saison de Pressentiment afin que vous arriviez avec toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter de la suite de cette histoire originaire de Colombie qui est le résultat de l’esprit agité de Leonardo Padrón.

+Comment l’histoire a commencé

Zacarías kidnappe Valeria, la femme de Simón, pour lui retirer son cœur et le donner à Camila, sa femme, qui traversait une période très difficile avec sa santé et son destin était de mourir si cette greffe n’avait pas lieu. C’est le premier coup de pied d’une intrigue qui au fil des épisodes devient plus intense et dynamique.

+Le pire moment de Simon

Alors que l’intrigue progresse, l’un des moments les plus attendus par le public de Pressentiment et c’est alors que Simón découvre enfin que Camila a le cœur de sa femme : Valeria. Il devient clair que les plans de Zacarías ne se sont pas déroulés comme il l’espérait et le mari de sa victime connaît désormais toute la vérité sur ce sombre réseau de trafic d’organes et sur le sort du cœur de la femme qu’il aimait.

+La fin

Camila parle à la police et dénonce Zacarias mais il n’est pas arrêté car l’officier qui semblait être du côté de Simón travaillait en fait pour l’organisation. Pendant ce temps, elle feint sa mort dans un lac mais ce n’est qu’un plan pour reconstruire sa vie loin de son mari. Malheureusement Zacarías le découvre grâce à Sarmiento, qui est emprisonné, ouvrant l’intrigue pour une suite que nous verrons dans peu de temps.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?