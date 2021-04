Quand et comment voir la célébration de Bandai Mexico pour la journée de Goku

Dragon Ball C’est l’une des histoires préférées de notre enfance et a déjà traversé différentes générations, depuis cette année elle a eu 35 ans et les fans s’en sont souvenues sur les réseaux sociaux. Dans le premier épisode, on nous a présenté Goku, personnage légendaire de la série anime qui a marqué ses fans à différents moments, et cela valait la peine d’avoir un jour où il est célébré.

Chaque 9 mai, depuis 2015, le Japon célèbre la Journée nationale de Son Goku pour lui rendre hommage pendant 24 heures.. Cette journée a été choisie pour deux raisons: le numéro 5 se prononce comme Go (五, Go) et le numéro 9 se prononce comme Ku (九, Ku) et en joignant les deux nombres, le mot Goku sort, nom du Saiyan et l’un des rares à avoir survécu à la destruction de la planète Vegeta.

En commémoration de cet événement Bandai Mexico prépare une célébration virtuelle pour tous les fans. « La journée de Goku est célébrée par de nombreux adeptes d’anime dans différentes parties du monde depuis 2015 et le Mexique, le troisième pays avec le plus de fans de Dragon Ball sur la planète, ne pouvait pas être laissé pour compte, c’est pourquoi nous préparons une célébration virtuelle très spéciale pour que tout le monde puisse en profiter de chez soi « , Il a dit Josefat Vazquez, Brand Manager de l’entreprise.

+ Qui sera?

Selon le communiqué officiel, la célébration sera suivie par Ale Delint, Actrice, animatrice et mannequin de doublage mexicaine; le streamer cosplayer Eritra Jinx; Dany Kino, animateur d’émissions de télévision et créateur de contenu; Mario Castaneda, réalisateur de doublage et présentateur mexicain connu en Amérique latine pour être la voix officielle de Son Goku adulte; Gloria Murillo, athlète des Tigres UANL et compétiteur de l’Exatlón Mx; César Franco, Interprète mexicain des vernissages d’anime et ancien animateur de Caritele, Adriana de castro.

+ Quand et comment voir l’événement Bandai Mexico pour Goku’s Day?

Le rapport officiel informe que La célébration mondiale en l’honneur de Goku de Bandai Mexico aura lieu le 7 mai à 20h00. Oui la transmission peut être vue en direct et directement via sa page Facebook (facebook.com/BandaiMexico) et Instagram TV (instagram.com/bandaimexico). En plus de l’événement lui-même, la société présentera une série spéciale de jouets et d’objets de collection de Dragon Ball.