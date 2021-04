Marcia Gay Harden s’excuse après que l’insulte apparente de Judi Dench soit devenue virale

L’acteur Marcia Gay Harden établit le record juste après que des citations d’une récente interview qu’elle a faite soient devenues virales.

En parlant avec Vulture, Harden, 61 ans, a laissé entendre que Judi Dench, 86 ans, était bouleversée lorsqu’elle a perdu contre elle dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien aux Oscars 2001. Harden a été nominée pour son rôle dans «Pollock» aux côtés de Kate Hudson pour «Almost Famous», Frances McDormand pour «Almost Famous», Julie Walters pour «Billy Elliot» et Dench pour «Chocolat».

« C’était juste génial. Et au fait, je sentais que les filles étaient aussi très heureuses pour moi. Il y en avait une que je ne mentionnerai pas – mais ce n’était pas Kate – qui apparemment n’était pas si heureuse », a déclaré Harden, avant d’exclure Walters.

«Et je suis ami avec Frances McDormand. Et voilà», a déclaré Harden.

Lorsque l’intervieweur a suggéré Dench, le dernier choix évident, Harden a répondu: « Frances ne s’en soucie pas », ajoutant: « Mais je ne veux rien dire de négatif à propos de qui que ce soit, honnêtement. C’était ma perception que quelqu’un n’était pas si heureux, mais on ne sait jamais ce que les gens ont. Quoi qu’il en soit. «

De nombreux médias ont largement partagé ses commentaires, menant avec l’implication de Harden dans le titre. Le magazine People a écrit: « Marcia Gay Harden laisse entendre que Judi Dench ‘n’était pas si heureuse’ de la perdre aux Oscars 2001 », tandis que le Huffington Post a écrit: « Marcia Gay Harden suggère que Dame Judi Dench n’était » pas si heureuse « de Perdez-lui aux Oscars. «

Mercredi, Harden s’est tournée vers les médias sociaux pour effacer tout drame, s’excusant pour ses commentaires qui, selon elle, ont été sortis de leur contexte.

« Dans une récente interview, l’une de mes réponses concernant Dame Judi Dench a été mal interprétée », a-t-elle déclaré. « Je n’ai jamais rencontré Mme Dench – bien que si je l’avais fait, je suis certain que je l’aurais trouvée aussi généreuse et solidaire qu’elle est respectée. Je suis profondément désolé pour tout ce qui aurait amené quiconque à penser le contraire. »

Les autres acteurs se sont rendus à la section des commentaires pour soutenir Harden dans son expression de regret.

Andie MacDowell a écrit: « Les interviews sont tellement bizarres et vraiment délicates. Certaines questions ne valent pas la peine de répondre, mais nous ne le savons pas avant qu’il ne soit trop tard. »

« Marcia, vous êtes l’une des personnes les plus gentilles et les plus solidaires que je connaisse », a écrit Camryn Manheim. « Vous soulevez les gens, vous ne les démolissez pas. Je sais que votre interview a été mal interprétée et que vous avez énormément de respect pour Dame Judy Dench. Sachant à quel point elle est une femme élégante et gracieuse, je suis sûr qu’elle comprend ton vrai cœur. «