La star de Ferris Bueller, Alan Ruck, admet qu’être Cameron « doit être pénible »

Alan Ruck le fait sortir du parc dans la comédie noire du sommeil à sensation de HBO Succession. Si vous ne regardez pas, vous avez au moins été harcelé par quelqu’un qui doit « regarder ! » Le succès de l’émission a permis à Alan Ruck de faire le tour du canapé avant la première de la saison 3 de l’émission ce week-end. Alors que le monde tombait amoureux de Cameron Frye, toujours pleurnichard, chien pendu et malade dans Jour de congé de Ferris Bueller…

Ferris : « Tu n’es pas en train de mourir, tu ne peux pas penser à quelque chose de bon à faire. Maintenant sois un homme ! Prends du Pepto Bismol et viens ici ! »

Ferris : « Pardonnez mon français, mais Cameron est si serré que si vous lui fourrez un morceau de charbon dans le cul, dans deux semaines vous auriez un diamant. »

… l’industrie cinématographique ne l’a pas embrassé de la même manière.

En discutant avec Marc Maron pour son podcast WTF, Alain Ruck a discuté de son personnage original de Cameron dans les années 1986 de John Hughes Jour de congé de Ferris Bueller. « Dans ces années où je n’arrivais pas à effrayer un travail, je me disais ‘Oh, eh bien. Je suppose [Ferris] était mon coup », a déclaré Ruck.

« Ce film est sorti en 86, puis je suis tombé sur New York. En 1988, j’ai fait un pilote en Thaïlande sur un photojournaliste au Vietnam, et je voulais vraiment que ça aille [ahead to series]. En réseau, c’était comme Succession. Les choses n’allaient pas bien. Alors le Bueller c’est devenu chiant quand les gens en parlaient pendant cette période et que je disais : ‘J’ai fini.' »

Il a décrit avoir été « complètement fauché » et avoir travaillé dans un entrepôt de Sears à East Los Angeles pendant trois à quatre mois pour effectuer les paiements de sa voiture. Il a dit qu’il essaierait de « se rendre invisible » en espérant que personne ne le reconnaîtrait. Ce serait 8 ans de barman et de petits rôles avant qu’il ne soit choisi dans le classique d’action de Keanu Reeves de 1994 La vitesse. (Bien que nous devrions noter qu’il a eu un rôle préféré des fans dans la suite de la franchise Western Jeunes canons II en 1990, où il incarne le fermier Hendry William French, qui devient à contrecœur membre du gang de Billy the Kid). Il a suivi ce blockbuster avec de petits rôles dans des films et des spots invités à la télévision. Il a ensuite marqué un rôle dans la sitcom à succès Michael J. Fox Ville de Spin qui a duré six saisons. Le spectacle le réunirait avec les icônes des années 80 Charlie Sheen, Heather Locklear et Barry Bostwick. La série lancerait également la carrière de Connie Britton. Depuis, il travaille comme acteur.

Ruck le tue actuellement en tant que demi-frère aîné Connor Roy sur HBO Max, lauréat d’un Emmy Succession. Comme je vous ai harcelé plus tôt, vous devez vérifier la famille Roy tordue et hilarante. La distribution d’ensemble comprend Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin et Sarah Snook. La comédie noire tourne autour de la famille Roy, connue pour contrôler la plus grande entreprise de médias et de divertissement au monde. Cependant, leur monde change lorsque leur père quitte l’entreprise. Voici la bande-annonce de la saison 3 pour vous rendre accro et recommencer depuis le début!

SuccessionLa troisième saison de débute ce dimanche 17 octobre sur HBO.

