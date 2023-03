Quand et à quelle date auront lieu les Oscars 2024 ?

Prix ​​Oscar

Après les Oscars 2023, l’industrie fera place à l’édition de l’année prochaine. Y a-t-il déjà une date de diffusion pour le prix ?

©GettyQuand et à quelle date auront lieu les Oscars 2024 ?

La 95e édition du Prix ​​Oscarqui a eu lieu au Dolby Theatre de Los Angeles le 12 mars et a laissé Tout partout tout à la fois comme l’un des films les plus primés de ces dernières années. Il y avait une grande inquiétude pour la production de la cérémonie, puisqu’en 2022 l’événement avait été éclipsé par la claque de Will Smith à Chris Rock, mais il y a eu une réponse positive du public, qui attend aussi 2024.

Le film de la société de production A24 a remporté un total de 7 prix, dont les suivants se distinguent : Meilleur film, Meilleur réalisateur (Dan Kwan & Daniel Scheinert), Meilleure actrice (Michelle Yeoh), Meilleur acteur dans un second rôle (Ke Huy Quan), Meilleure actrice dans un second rôle (Jamie Lee Curtis) et Meilleur scénario original (Dan Kwan & Daniel Scheinert). De plus, à la deuxième place était À l’Ouest, rien de nouveau comme le plus réussi avec 4 statuettes.

D’après les premiers classements ajustés par fuseau horaire de Nielsen, qui incluent le visionnage hors domicile, Oscars 2023 ils ont attiré en moyenne 18,7 millions de téléspectateurs. La cérémonie, qui avait Jimmy Kimmel comme présentateur, étant la première depuis 2018, a connu une augmentation de 12% par rapport à l’année dernière. Pour cette raison, on pense qu’il pourrait continuer à augmenter jusqu’en 2024.

+Quand sont les Oscars 2024

Jusqu’à présent, la date du Oscars 2024mais il y a une tendance qui se maintient et c’est qu’ils sont effectués au mois de Mars, nous pensons donc que ce sera à cette époque l’année prochaine. En revanche, ils poursuivraient également la tradition de dévoiler la liste complète avec les nominés à la mi-janvier, où les films en compétition seront connus.

L’année ne fait que commencer pour l’industrie hollywoodienne et des centaines de films restent à sortir, il est donc également tôt pour commencer à parler de candidats possibles pour faire partie de la soirée. Les premiers titres commenceront à apparaître lorsque le Festival de Cannes et d’autres festivals de films qui s’additionnent généralement aux premiers candidats commenceront.

