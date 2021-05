‘Library of the Great Silence’ invite ET à partager des stratégies de survie à long terme

Extraterrestres intelligents auront bientôt un espace ici sur Terre où ils pourront partager comment ils ont réussi leur adolescence technologique.

Nous n’avons pas encore entendu parler de tels êtres, bien sûr. Certains chercheurs trouvent ceci « Grand silence « déroutant, étant donné l’âge de l’univers et le nombre mondes potentiellement habitables parsèment sa vaste étendue.

Une explication possible est que les civilisations ont tendance à se détruire une fois qu’elles sont suffisamment «avancées» pour explorer le cosmos d’une manière significative. Une telle puissance est intrinsèquement difficile à contrôler et peut vous brûler au sol plus facilement qu’elle ne peut alimenter une poussée vers l’extérieur, selon l’idée.

Le paradoxe de Fermi: où sont tous les extraterrestres?

Un autre élément potentiel de la collection de la Bibliothèque – les dosimètres, qui mesurent les niveaux de rayonnement. (Crédit d’image: Jonathon Keats)

En effet, il n’est pas clair si l’humanité réussira à surmonter cet obstacle au développement; nous avons eu quelques appels rapprochés avec l’armageddon nucléaire pendant la guerre froide, après tout, et nous sommes peut-être en train de nous offenser (et de nombreuses autres espèces) en ce moment via changement climatique anthropique .

Nous pourrions donc probablement utiliser les conseils d’autres créatures qui ont réussi à surmonter la bosse – et un nouveau projet artistique vise à favoriser un tel échange culturel cosmique. Philosophe expérimental Jonathon Keats développe une « Bibliothèque du Grand Silence », qui sera basée à l’Observatoire Radio Hat Creek en Californie du Nord.

Keats veut que la bibliothèque soit universellement accessible, et nous ne pouvons pas supposer que les êtres de partout dans l’univers comprendront toutes les langues parlées ici sur Terre. Ainsi, l’installation ne contiendra pas des livres mais des artefacts de transition – des trucs comme des haches à main, des fossiles d’espèces éteintes et des fragments de trinitite , le verre verdâtre forgé par la chaleur intense de la toute première explosion d’une bombe atomique, sur le site de la Trinité au Nouveau-Mexique en juillet 1945.

Si tout se passe comme prévu, la collection deviendra éventuellement un centre de recherche interstellaire, intégrant des idées envoyées par des créatures à travers le cosmos.

« Bien que l’échange interstellaire puisse prendre du temps, une archive matérielle des transformations aura une valeur globale immédiate qui peut être suffisante pour prolonger la durée de vie de la civilisation humaine dans l’intervalle », lit-on dans un communiqué. description du projet , qui est une collaboration avec le SETI Institute à Mountain View, Californie. (Keats est actuellement un artiste en résidence là-bas, et Hat Creek est le site de l’Allen Telescope Array, que les chercheurs de l’Institut SETI utilisent pour scanner le ciel à la recherche de signaux éventuels provenant de l’ET.)

« Manipuler des objets existentiellement significatifs sans utiliser de mots – et sans les hypothèses sous-jacentes de langage ou de limitations sur les personnes qui participent à la conversation – peut faciliter la compréhension des comportements humains qui nous ont déjà échappé, ou même encourager directement des pratiques bénéfiques telles que la coopération, » la description ajoute.

Hat Creek n’est peut-être pas le seul dépositaire de ces artefacts.

«Nous commençons à tendre la main aux bibliothèques qui existent déjà pour savoir si elles hébergeraient, potentiellement, des succursales», a déclaré Keats à 45secondes.fr. «Et, en même temps, nous regardons au-delà de la planète et commençons à regarder ce qu’il faudrait pour avoir une branche sur la lune, par exemple.

Vous pouvez en savoir plus sur la Bibliothèque du Grand Silence ici . Et le projet est en quelque sorte officiellement lancé cet après-midi (29 avril), via une conversation entre Keats et son conseiller en chef sur le projet, l’astronome principal de l’Institut SETI, Seth Shostak. La discussion de 30 minutes commence à 17 h HAE (21 h 00 GMT) et vous pouvez regardez-le en direct en ligne .

20 ans d’expériences de pensée d’un autre monde: une séance de questions-réponses avec l’artiste Jonathon Keats

Notre incapacité à entrer en contact avec ET peut en fait refléter une grande surdité plutôt qu’un grand silence, étant donné à quel point la recherche a été brève et sommaire à ce jour, a déclaré Shostak à 45secondes.fr. Mais il voit une valeur réelle dans le projet de bibliothèque de Keats, et dans de tels efforts artistiques en général.

«Il peut sembler étrange au premier abord qu’une organisation comme l’Institut SETI, qui se consacre principalement à la recherche, ait un artiste en résidence, et, en fait, tout un groupe d’artistes en résidence. À quoi cela sert-il? Dit Shostak.

« Je pense que c’est parce que cela vous donne un point de vue différent », a-t-il déclaré. « Les artistes vous donnent une autre façon de voir le monde – ils regardent le monde complètement différemment des scientifiques. »

C’est certainement vrai pour Keats, dont les projets – dont beaucoup ont pour thème l’espace – ont tendance à nous inciter à réévaluer notre vision de l’univers et notre place dans celui-ci. La nouvelle bibliothèque correspond à ce modèle, à la recherche d’un changement de perspective éclairant.

« La Bibliothèque du Grand Silence est l’un de ces exemples où tant de questions que nous semblons incapables de répondre – et que nous ne posons pas, je ne pense pas, de la manière dont nous devons le faire – peuvent on pourrait éventuellement leur demander en imaginant comment on pourrait leur demander si les participants à la conversation n’étaient pas que nous », a déclaré Keats.