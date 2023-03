Ghosted : le nouveau film Apple TV+ avec Chris Evans et Ana de Armas

Service AppleTV+ a révélé la bande-annonce de »Fantôme », un nouveau film d’action romantique mettant en vedette Chris Evans et Ana de Armasqui sortira dans le catalogue de la plateforme le 21 avril.

L’aperçu nous montre une histoire pleine d’action et d’émotion où nous rencontrerons Cole, un homme bon et honnête qui tombe éperdument amoureux de Saddie, une femme énigmatique qui décide de le « fantômer », laissant toutes sortes de contacts sans aucune explication, pour découvrir plus tard qu’elle est vraiment un agent secret.

»Ghosted » est réalisé par Dexter Fletcher, qui a déjà travaillé sur les biographies populaires des légendes de la musique Freddie Mercury et Elton John. Le scénario a été écrit par Rhett Reese et Paul Wernickqui a aidé à créer la comédie d’horreur »Zombieland » et l’irrévérencieux »Deadpool ».

Ce sera la troisième fois qu’Evans et De Armas travailleront ensemble ces dernières années, après être apparus dans « Knives Out » de Rian Johnson et « The Grey Man » des Russo Brothers, les deux films étant des exclusivités de Netflix. plateforme.

En plus d’Evans et De Armas, »Ghosted » stars Adrien Brody comme Leveque, Mike Moh comme Wagner, Tim Blake Nelson comme Borislov, Marwan Kenzari comme Marco, Anna Deavere Smith comme Claudia Yates, Lizze Broadway comme Mattie, Mustafa Shakir comme Monte Jackson, Tiya Sircar comme Patti, Amy Sedaris et Tate Donovan.

Le film a commencé la production le 14 février 2022, avec Apple Studios et Skydance Media en tant que producteurs, avec Evans en tant que producteur avec Dana Goldberg, Don Granger et Julie Daily. Les enregistrements se sont terminés en mai 2022, étant l’une des productions exclusives suivantes d’Apple TV +.

»Ghosted » arrivera en exclusivité sur Apple TV+ le 21 avril.