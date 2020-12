«L'identité et l'expérience numériques comptent plus qu'un CV», avec Rebeca Navarro, Talent Director chez Vodafone (Ctrl Z, 1x06)

Rebecca Navarro Elle a un diplôme en droit. Elle a commencé sa carrière chez HP, où elle a été régulièrement promue toutes les quelques années, et pendant sept ans, elle a travaillé pour Vodafone, où elle est directrice de la diversité et des talents. De plus, en 2016, elle a étudié à l’ISDI, et depuis 2017 elle en est également professeure associée.

A côté d’elle, l’invité ISDI, Nacho de Pinedo, business angel, enseignant, formateur et expert en entrepreneuriat, business et startups, ainsi que co-fondateur et PDG de l’ISDI. Un discours sur digitalisation, business, entrepreneuriat et intrapreneuriat, ainsi que sa trajectoire et ses connaissances pour évoluer professionnellement dans notre carrière professionnelle centrée sur l’environnement numérique. Présentation de l’épisode, un serveur, Javier Lacort; et en production, comme toujours, Santi Araújo.

« Les langues sont de moins en moins différentielles »

Nacho de Pineda. Image: ISDI.

Dans cet épisode, Rebeca nous raconte son expérience des processus de sélection et ce qui prévaut aujourd’hui sur le marché et son secteur. Par exemple, «nous ne cherchons pas des gens qui viennent faire les mêmes choses qu’ils ont déjà faites ailleurs, mais des gens qui viennent pour apprendre et faire de nouvelles choses». Évolution et recyclage constants.

Même les profils les plus techniques sont sollicités pour des touches humanistes, ainsi que la connaissance de plusieurs méthodologies différentes

Cela explique également que Si les profils techniques sont les plus demandés dans un télécom, les touches humanistes qui complètent ces connaissances ne sont pas perdues de vue, ainsi que connaître différentes méthodologies et être capable de s’adapter à l’environnement.

À propos des langues, expliquez qu’elles sont quelque chose de moins en moins différentiel, pour deux raisons: une tendance croissante à dominer au moins l’anglais parmi les nouvelles générations, et le fait que les connaissances techniques priment sur les connaissances linguistiques.

Nacho explique pour sa part le pouvoir de l’empathie en tant que compétence professionnelle. « L’empathie a beaucoup à voir avec ce travail d’équipe. Avec cette capacité à se mettre du côté du client, ou du client interne quand on travaille dans une entreprise, cette empathie qui a souvent été identifiée comme une manière féminine de gérer, c’est plus important maintenant que jamais. Bien qu’il semble que la technologie nous sépare, chaque fois que nous avons une distance plus courte avec tous nos clients et employés. Avec toutes les personnes qui nous tiennent à cœur. «

Fin de la première saison

Ici se termine cette première saison de «Ctrl Z». Ce fut un plaisir de le préparer et de le présenter, et d’écouter en direct les grands experts qui sont passés par ces microphones. J’espère que vous les avez appréciés autant que nous.

Merci de nous accompagner! Et jusqu’au prochain épisode.