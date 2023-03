Warner Bros.

La suite de Shazam arrive dans les salles du monde entier, mais ici nous vous dirons quand vous pourrez la trouver dans les salles au Mexique.

©Warner Bros.Quand est-ce que Shazam ! 2 Fureur des Dieux au Mexique ?

Il Univers étendu DC se prépare à lancer la franchise en 2023 avec Shazam ! Fureur des Dieux, la suite du personnage intrépide qui sort en salles après un premier volet qui a connu un succès mondial en 2019. Cette fois, nous aurons une nouvelle histoire qui s’ajoutera à la saga qui a conquis des millions de personnes dans différents pays, dont le Mexique. Quand sera-t-il disponible dans ce pays ?

Une semaine seulement a suffi pour confirmer le second volet du super-héros, Henry Gayden réécrivant le scénario et marquant les retours de David F. Sandberg à la réalisation et de Peter Safran à la production exécutive. Le tournage devait commencer mi-2020, mais la pandémie de Covid-19 l’a empêché et ils ont finalement réalisé les enregistrements entre mai et août 2021 à Atlanta, en Géorgie.

+Quand est-ce que Shazam ! 2 au Mexique

En principe, de Warner Bros., ils avaient prévu le 1er avril 2022 comme date de sortie du film, mais la crise sanitaire l’a empêché et il a donc subi différentes modifications en raison de l’impact sur le calendrier DC qui a également affecté Éclair et Aquaman et le royaume perdu. Après plusieurs déménagements, il a été confirmé que Shazam ! Fureur des Dieux sortira au Mexique ce jeudi 16 mars.

« Nous avons tous un super-héros en nous; nous avons juste besoin d’un peu de magie pour le faire sortir. Dans le cas de Billy Batson, en criant SHAZAM! il devient le super-héros adulte Shazam. Encore un enfant à l’intérieur d’un corps musclé et divin, Shazam se révèle dans cette version adulte de lui-même en train de faire ce que tout adolescent doté de super pouvoirs ferait : utilisez-les pour vous amuser ! »anticipe son synopsis officiel.

Zacharie Lévi revient en tant que Shazam et Ange Asher Il jouera également la version adolescente de William « Billy » Batson. Le reste du casting Shazam ! Fureur des Dieux est complété par : Jack Dylan Grazer (Frédéric Freeman) Adam Brody (forme de super-héros adulte du personnage), Rachel Zegler (Anthéa), Ross Butler (Eugène Choy), Meagan Good, Darla Dudley, Lucy Liu, Djimon Hounsou et Helen Mirren.

