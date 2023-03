Le réalisateur de M3GAN admet s’être senti sous pression après le succès du film

M3GAN est monté en flèche et a terrifié le public lors de sa sortie en janvier dernier ! Le film a rapporté des chiffres impressionnants au box-office, malgré le blockbuster de James Cameron Avatar : la voie de l’eau. En raison du succès retentissant du film, un M3GAN la suite est en cours de développement. Dans une interview accordée à ComicBook, M3GAN le réalisateur Gerard Johnstone partage ce qui arrive à la suite du film.

Étant donné que le film a été un énorme succès, les fans se demandent peut-être quelle est la prochaine étape pour Killer-Doll Slasher, et Gerard Johnstone ne veut pas trop parler des détails de la suite. Mais le réalisateur a admis qu’ils se sentaient obligés de rendre la suite aussi réussie que la première.

« Eh bien, je ne peux pas en dire trop sur ce genre de choses. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis ici à LA et que j’y ai pensé, que j’y ai travaillé, et que je les rattrape cette semaine pour en parler et faire un débriefing. C’est vraiment important de faire un débriefing sur le premier film, comme une analyse d’après-match, et de voir ce qui a fonctionné et comment on peut le refaire. Je veux dire, Jésus-Christ, il est difficile de reproduire le succès. Personne ne s’y attendait, donc c’est intimidant, mais excitant en même temps.