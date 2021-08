Pourquoi Virgin River n’a-t-il pas de scènes intimes ?

Virgin River est un autre des nombreux cas de romans célèbres qui ont connu une adaptation audiovisuelle réussie. La série Netflix a transmis l’essence des pages et a réussi à se classer parmi les plus vues de son genre. Cependant, entre les livres et l’écran, il y avait une différence spécifique : la série a sauté des scènes de sexe tout au long de ses épisodes. Robyn Carr, l’écrivain, expliqué quelle en était la raison. Voir!

Un endroit pour rêver aurait pu suivre le chemin d’œuvres comme Bridgerton, qui ont beaucoup de contenu sexuel dans leurs scènes, mais il a décidé de mettre cet aspect de côté pour se concentrer sur l’intrigue de ses personnages principaux. Dans une interview avec Enterteinment Weekli, l’auteur a déclaré quelle était son intention.







« Un drame positif était nécessaire. Non seulement tout est beau, mais une histoire dans laquelle les gens ont de vrais problèmes, de vraies situations et ils essaient de les résoudre. Intelligemment et avec une aide disponible « , ont dit à propos de l’approche qu’ils voulaient donner à l’adaptation audiovisuelle d’une série de livres qui compte 22 publications

Carr a également évoqué ce qu’ils voulaient transmettre avec la création des personnages de Mel Monroe et Jack Sheridan. « Ils ont besoin de voir l’autre côté et de se rendre compte qu’ils se sont améliorés et que les personnages deviennent des modèles positifs. »a conclu l’écrivain de 70 ans.

La vraie relation entre Alexandra Breckenridge et Martin Henderson

Bien qu’il n’y ait pas de scènes de sexe, la série est pleine de romance et les acteurs montrent une grande alchimie à l’écran. A tel point que des rumeurs ont commencé sur une éventuelle relation entre eux en dehors de la fiction. Cependant, loin du tournage, ils entretiennent une grande relation de camaraderie qui a conduit à une amitié. Même Breckenridge est marié depuis 2015 avec Casey Hooper, tandis que Henderson est célibataire.