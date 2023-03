Frankenstein de Guillermo del Toro a Andrew Garfield, Oscar Isaac et Mia Goth comme protagonistes

Guillermo del Toro vient de remporter un Oscar pour sa version animée en stop-motion de Pinocchio, et on dit qu’il envisage une adaptation du roman gothique de Mary Shelley Frankenstein comme son prochain projet d’action en direct. Selon Date limitele réalisateur mexicain travaille sur une nouvelle version de l’histoire d’horreur bien racontée pour Netflix et Andrew GarfieldOscar Isaac et Mia Goth seraient en pourparlers précoces pour jouer dans le projet.





Bien qu’il y ait très peu de détails actuellement disponibles, del Toro se trompe très rarement avec ses films, et les éléments sombres de Frankenstein semblent être dans sa rue. Le rapport indique que del Toro travaille actuellement sur le scénario et réalisera lui-même le film. Bien qu’aucune offre formelle n’ait encore été faite à aucun des acteurs, on dit que tous les trois ont rencontré del Toro et souhaitent participer au projet.

Comme beaucoup de films de del Toro, Frankenstein est en quelque sorte un projet passionnel et il développe depuis longtemps sa propre vision du roman. Bien que l’on ne sache pas encore si cela se déroulera à l’époque gothique du roman ou dans un cadre moderne, une chose est garantie, c’est que del Toro apportera sa propre touche de fantaisie sombre au matériau pour créer une version de l’histoire qui se démarque. de la foule. En ce qui concerne son choix de star, il n’y a certainement pas d’actrice d’horreur plus sexy que Mia Goth, qui après des apparitions dans X, perle et Piscine à débordement a vu son profil s’envoler l’année dernière, tandis qu’Andrew Garfield et Oscar Isaac ont beaucoup d’expérience avec des projets basés sur le genre et ont leur juste part de récompenses pour démarrer.





Guillermo del Toro poursuit sa route avec succès sur Netflix.

Netflix

Bien qu’il y ait de nombreuses plaintes concernant le nombre de projets annulés par Netflix, leurs collaborations avec Guillermo del Toro se sont renforcées et ne semblent montrer aucun signe de ralentissement.

L’année dernière a vu Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro donner au réalisateur une chance de s’éloigner de la caméra et de présenter à la place une anthologie d’histoires d’horreur d’autres réalisateurs acclamés. Avec un casting de stars, dont Rupert Grint, Crispin Glover, Kate Micucci, Andrew Lincoln et Peter Weller, la série a reçu des critiques positives et del Toro a déjà commencé à planifier une deuxième saison même sans renouvellement officiel.

Puis vint bien sûr Pinocchio. Arrivé la même année que Disney a publié son remake en direct de sa propre version de l’histoire du garçon en bois, l’animation en stop-motion de del Toro aurait très bien pu passer sous le radar. Cependant, il s’est avéré qu’il était non seulement bien supérieur au film dirigé par Tom Hanks de Disney, mais qu’il était également digne d’un Oscar, offrant à del Toro son troisième Oscar personnel.

Attendez-vous à plus de nouvelles sur son Frankenstein Dans les mois à venir.