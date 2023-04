Le film HBO MAX SCIENCE FICTION le PLUS VU au monde

HBO MAX

Cette production d’action et de suspense présente la performance d’Eugenio Derbez. Découvrez pourquoi il fait fureur partout !

© IMDbCe film de science-fiction triomphe sur HBO Max.

Le week-end est le moment idéal pour profiter d’un grand film. Et, généralement, les plus choisis par les utilisateurs peuvent être une bonne option. Le classement des plus vues sur les plateformes de streaming peut être déterminant pour choisir une production captivante avec un casting de luxe. Si vous vous retrouvez dans cette quête, alors Vous ne pouvez pas manquer cette cassette sur HBO Max.

Il s’agit de géotempêteun film qui combine science-fiction, action et suspense. Avec une intrigue intrigante dirigée par un casting de luxe, ce long métrage est devenu le service d’abonnement le plus consulté au monde. Selon le site spécialisé FlixPatrol, il a dépassé des propositions intéressantes telles que Fête à la maison, Black Adam, King Richard, Dune et jusqu’à F9.

Écrit et réalisé par Dean Devlina eu sa première en 2017 dans les salles et a rapporté plus de 221 millions de dollars. Il fait maintenant partie du catalogue HBO Max -puisqu’il a la production de Warner Bros. Pictures- et peut être apprécié depuis n’importe quel appareil. Découvrez de quoi il s’agit !

+ De quoi parle Geostorm de HBO Max ?

Le synopsis officiel de géotempête fait remarquer: « Après qu’une série de catastrophes naturelles sans précédent ont menacé la planète, les dirigeants mondiaux se sont réunis pour créer un réseau complexe de satellites pour surveiller la météo mondiale et assurer la sécurité de tous.”. L’avance maintient : « Mais maintenant, quelque chose a mal tourné : le système construit pour protéger la Terre l’attaque, et c’est une course contre la montre pour découvrir la véritable menace avant qu’une géotempête mondiale n’anéantisse tout… et tout le monde.”.

+ Le casting de Geostorm de HBO Max

Gérard Butler est Jake Lawson

Jim Sturgess est Max Lawson

Ed Harris est Leonard Dekkom

Abbie Cornish est Sarah Wilson

Andy Garcia est Andrew Palma

Alexandra Maria Lara est Ute Fassbinder

Amr Waked est Ray Dussette

Eugenio Derbez est Al Hernandez

Robert Sheehan est Duncan Taylor

Billy Slaughter est Karl Right

Daniel Wu est Cheng Long

Talitha Bateman est Hannah Lawson

Zazie Beetz est Dana

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?