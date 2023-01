Quand Across the Sea est-il sorti sur Netflix ?

Netflix

Across the Sea est l’une des suites les plus attendues par les abonnés Netflix. Ici, nous vous dirons tout ce que l’on sait sur l’adaptation.

par ma fenêtre Il est arrivé début 2022 et est devenu l’un des principaux succès internationaux du service de streaming. Netflix dans son histoire. Il s’agissait de l’adaptation du livre d’Ariana Godoy qui aura une suite intitulée À travers la mer. Il y a quelques jours à peine, les premières images officielles étaient connues, mais quand seront-elles disponibles pour les fans ?

Le premier épisode était centré sur l’obsession de Raquel pour son voisin, qui a déménagé à côté de chez elle, Ares Hidalgo et qu’elle considère comme un dieu grec. La jeune femme, qui n’a jamais eu de relation avec l’amour de son enfance, a un objectif clair : maintenant qu’ils sont grands, elle doit le conquérir. Même si, en cours de route, elle est obligée de ne pas se perdre.

+Quand Across the Sea sera-t-il diffusé sur Netflix ?

L’une des plus grandes inconnues jusqu’à présent par les fans de la publication et de son adaptation. À l’heure actuelle, on sait que le film À travers la mer Il sera présenté en première sur la plateforme Netflix en 2023, mais une date de sortie exacte n’a pas encore été précisée. Considérant que la première partie est arrivée en février 2022, elle pourrait être proche au premier semestre.

par ma fenêtre a culminé avec Ares et Raquel au plus fort de leur romance et partant tous les deux en vacances à la plage, il est donc possible que ce soit la séquence d’ouverture de À travers la mer. Tout comme on ne sait pas quand il sera disponible dans le catalogue, un synopsis officiel n’a pas été connu. Les informations correspondantes devraient être révélées prochainement.

Marcal Forès prendra à nouveau en charge la production dans le rôle de réalisateur, un poste qu’il a repris en avril dernier avec le début du tournage. Clara Gallé (Raquel) et Julio Pena (Ares) reviendra en tant que protagonistes et les rejoindra Hugo Arbués, Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras, Emilia Lazo, Andrea Chaparro, Ivan Lapadula et Carla Tous.

