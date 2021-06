Bo Burnham annonce un nouvel album avec des chansons de « Inside »

Le comédien de stand-up Bo Burnham a reçu des critiques élogieuses pour « Inside », une émission spéciale exclusive du catalogue Netflix qui a été produite, filmée, montée, écrite et interprétée par lui-même au cours des premiers mois de la pandémie.

Burnham a produit une série de vignettes humoristiques dans lesquelles, ignorant le sentiment évident d’isolement, il présente des critiques cinglantes de la société contemporaine et de la façon dont nous les rapportons aux autres, présentant son retour triomphal à la comédie après cinq ans d’absence des scénarios.

Bo Burnham a également présenté un nombre important de chansons accrocheuses qui parviennent à se moquer de différents sujets : d’un compte Instagram de « femme blanche », la façon dont le monde fonctionne, et une nouvelle chanson intitulée « Welcome to The Internet », qui a déjà a un peu plus de quatre millions de vues depuis son lancement.

Le Hollywood Reporter confirme que toutes ces chansons sortiront dans un album de compilation intitulé « Inside (The Songs), qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming à partir de jeudi prochain (10 juin).

Malgré son éloignement de la comédie, on a pu voir en 2020 Bo Burnham dans un rôle de premier plan dans le film « Promising Young Woman », dans lequel il incarne Ryan, un pédiatre qui a partagé des cours avec la protagoniste du film (Carrie Mulligan) qui se venge. contre les responsables du malheur de sa meilleure amie, qui les a poussés tous les deux à abandonner leurs études de médecine.

Burnham participerait activement à la conversation sur les thèmes centraux du film écrit et réalisé par Emerald Fennell, notant dans une interview avec Collider qu’elle aimerait que plus d’hommes puissent s’impliquer seuls dans la question de la culture du viol. , ce que le film essaie de rendre visible.