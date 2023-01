La bande-annonce de la saison 3 de The Mandalorian est devenue la plus regardée sur Disney+

La troisième saison de »Le Mandalorien » vient de battre un nouveau record sur la plateforme Disney+. La bande-annonce de la saison à venir a fait ses débuts lors d’un match de la NFL, battant un record pour être l’aperçu le plus regardé d’une production Disney + originale de tous les temps.

Selon les rapports, le clip a enregistré plus de 83,5 millions de vues au cours de ses premières 24 heures, ce qui en fait la bande-annonce la plus regardée pour une production Disney+. Además de sus vistas en el partido de la NFL, el tráiler siguió aumentando sus visualizaciones en internet, lo que le hizo alcanzar a la serie »Obi-Wan Kenobi », que anteriormente tenía dicho récord con 58 millones de vistas en su primer jour.

La première bande-annonce complète de la saison 3 de » The Mandalorian », est sortie 4 mois après que Disney + a révélé une bande-annonce, montrant des images qui ont été vues plus en détail dans ce nouvel aperçu. La troisième saison de la série à succès aura lieu après les événements de »Le Livre de Boba Fett, » où Din Djarin, joué par Pierre Pascalretrouve Grogu.

Alors que Grogu s’entraînait avec Luke Skywalker après la finale de la saison deux de » The Mandalorian », sa proximité avec Djarin était si forte que les deux ont décidé de s’échapper dans un combattant Naboo, le duo se dirigeant vers la planète Mandalore pour restaurer le royaume L’honneur de Din après avoir laissé tomber son clan en retirant son casque.

» The Mandalorian » a fait ses débuts sur Disney + en novembre 2019, devenant un succès immédiat pour la plateforme de streaming. Créé par Jon Favreauétait la première série d’action en direct de la franchise » Star Wars », avec son histoire se déroulant cinq ans après les événements de »Star Wars : Épisode VI – Le Retour du Jedi », dans l’événement chaotique de la chute de l’Empire.

Comme le dit le synopsis de la saison 3, « Le Mandalorien croisera d’anciens alliés et créera de nouveaux ennemis alors que lui et Grogu poursuivront leur voyage ensemble », et il sera présenté en première le 1er mars 2023 sur Disney +.