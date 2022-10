Spider-Man: Across the Spider-Verse: Nike lancera les Air Jordans de Miles Morales

Avec la sortie de »Spider-Man: à travers le Spider-Verse »prévu pour juin de l’année prochaine, Nike lancera bientôt une autre paire de baskets air jordan inspirés de ceux de Miles Moralesle personnage principal de ces films qui porte des baskets Jordan aux couleurs rouge, noir et blanc.

Selon de nouveaux rapports, la collaboration entre » Across the Spider-Verse » et » Air Jordan 1 Hig OG » sera la première de nouvelles chaussures de sport à l’été 2023, une date qui coïnciderait avec la sortie du film, avec un prix d’environ 200 dollars (3967 pesos mexicains). Pour le moment, Nike n’a pas publié le design officiel de la nouvelle Air Jordan.

Ce n’est pas la première fois que Nike collabore avec Sony Oui merveilleEh bien, lorsque le premier film, »Spider-Man: Into the Spider-Verse », est sorti, une paire d’Air Jordan 1 est également sortie, faisant également référence à Miles Morales.

Bien que dans le film oscarisé on puisse voir Miles porter ses emblématiques baskets Jordan, dans le jeu vidéo »Spiderman de Marvel », où l’on peut aussi contrôler le personnage, on les voit porter une paire de baskets Adidas rouges et noires, les deux marques étant concurrentes sur le marché.

»Spider-Man: Across the Spider-Verse » est la suite tant attendue du film de 2018, qui sortira en salles le 2 juin 2023. Bien que le film ne soit pas encore sorti, Sony Pictures Animation a déjà confirmé la production et sortie d’une suite intitulée »Spider-Man: Beyond the Spider-Verse », qui sortira en salles le 29 mars 2024.

» Across the SpiderVerse » sera un film beaucoup plus ambitieux que son premier volet, car il présentera différentes dimensions, chacune avec un style d’animation emblématique. L’équipe créative a déclaré que plus de 100 variantes de Spider-Man apparaîtront dans le film, le film détenant actuellement le record du plus grand nombre d’animateurs travaillant sur un projet d’animation pour le cinéma.