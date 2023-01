Kenya Barris explique pourquoi il refait Le Magicien d’Oz

Le prochain film classique qui fait l’objet d’un remake est Le magicien d’Oz. Il a été révélé précédemment que Kenya Barris écrit et réalise une nouvelle version de l’histoire classique pour Warner Bros., et dans une nouvelle interview avec Jimmy Fallon pour Le spectacle de ce soir, le cinéaste s’est ouvert sur le projet. Il explique comment cela s’est passé, révélant comment il avait initialement poursuivi une nouvelle approche Le génie avant de tomber dans une impasse. Barris note que la prochaine adaptation cinématographique de Méchant semble avoir tué ce plan.





« C’est un gros problème. Moi et Rashida Jones, qui est ma sœur, nous voulions faire The Wiz. Vous savez, son père a fait la musique, et nous avons pensé que ce serait génial. Nous sommes allés au studio qui possède The Wiz , et j’aime les gens, mais ils étaient en quelque sorte des couvertures, et puis nous avons réalisé qu’ils n’allaient jamais nous laisser faire parce qu’ils avaient fait sortir Wicked, et ils avaient investi tellement d’argent dans Wicked. »

En refaisant Le génie n’a pas fonctionné, Barris n’arrivait pas à se débarrasser d’Oz. Il dit que Jones a continué à travailler sur d’autres projets, mais il a rencontré Toby Emmerich, alors chef de Warner Bros. Le magicien d’Oz avec une réinvention du film. Il se trouve que ce film est le film préféré d’Emmerich, et le projet a été éclairé après avoir été vendu par le pitch que Barris avait en tête. Plus précisément, Barris voulait mettre à jour le scénario et ses personnages pour mieux refléter la façon dont les choses ont changé depuis, bien qu’il souhaite également tourner un miroir sur la société d’aujourd’hui à la manière du film original en 1939.

« Je lui ai donné mon argumentaire de, je pense que Le Magicien d’Oz, à l’époque, il a transformé un miroir – c’était comme le Dust Bowl, l’ère de la Grande Dépression – et il a transformé un miroir sur la société. C’est de cela qu’il s’agissait. Il parlait d’autonomie et de choses comme ça. Je pense que c’est le meilleur moment pour tourner un miroir sur la société parce que nous avons besoin de nous voir, et je veux le faire avec des personnages divers. Je veux vraiment en quelque sorte, vous savez, le personnage vit à Inglewood, et quelqu’un arrive et elle se retrouve à Underhood, qui est juste à l’extérieur d’Oz, et ça se passe à partir de là. »





Kenya Barris écrit le film parallèlement à la création musicale

MGM

Barris a également expliqué comment il avait écrit le film en travaillant aux côtés de musiciens qui assemblaient la musique. Il explique que Le magicien d’Oz est un film qui vous raconte littéralement ce qui se passe à travers la chanson, et il semble que c’est quelque chose qu’il veut poursuivre avec le remake. L’objectif est évidemment de divertir les gens en regardant le film, ainsi que de faire en sorte que des groupes plus sous-représentés se sentent vus avec une distribution plus diversifiée par rapport au film de 1939.

« Je voulais faire réfléchir les gens, mais aussi les faire se sentir bien, et aussi faire en sorte que les gens se sentent vus qui ne s’étaient pas sentis vus. »

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour le nouveau Magicien d’Oz. Pendant ce temps, les fans de Barris peuvent découvrir sa nouvelle comédie, Vous les gens, qui met en vedette Jonah Hill et Eddie Murphy. Il est actuellement diffusé dans certaines salles et sera diffusé sur Netfilx le 27 janvier 2023.