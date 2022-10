Qu’adviendra-t-il de Rhaenyra, Alicent et du reste des personnages de la saison 2 de « House of the Dragon »

« Maison du Dragon » (« La maison du dragon en espagnol ») a atteint le fin de sa première saison et les événements récents impliquent que la guerre ne fait que commencer. Compte tenu des changements apportés par la série HBO Max et de la Livres de George R. R. Martinnous vous expliquerons ce qu’il adviendra de chaque personnage dans le prochain épisode.

ALERTE SPOIL. Dans le 10e épisode de l’émission télévisée, il a montré plusieurs points importants qui auront de l’importance à l’avenir tels que Le soutien de Rhaenys pour Rhaenyra et le Mort de Lucerys Velaryon.

De plus, le Démon Targaryen approche de Vermithor Cela nous donne une bonne indication de ce que ça pourrait arriver du côté des Blacks.

Ensuite, nous expliquerons ce qui arrivera à chaque personnage, basé sur le roman « feu et sang», dont s’inspire « House of the Dragon ».

Regardez la bande-annonce de l’épisode 10 de « House of the Dragon » ici.

QU’ARRIVERA-T-IL À RHAENYRA TARGARYEN DANS LA SAISON 2 DE « MAISON DU DRAGON » ?

Dans le livre de George R. R. Martin, Rhaenyra Targaryen sombre dans la dépression après la mort de Lucerys et laisse les décisions de guerre aux membres de son Conseil, en particulier Daemon Targaryen, Corlys Velaryon et son fils Jacaerys Velaryon. Cependant, dans la scène finale de « House of the Dragon », Le regard de Rhaenyra suggère qu’elle est prête à commencer la bataille.

Cela pourrait signifier qu’elle seront plus présents dans les premières stratégies. De plus, elle pourrait être l’auteure intellectuelle de certains des actes les plus terribles qui seront commis tout au long de la Danse avec les dragons, causant son rôle devient beaucoup plus sombre et plein de vengeance que dans les livres.

Rhaenyra Targaryen probablement prendre également possession du donjon rouge dans la saison 2 de « House of the Dragon », soit au milieu ou à la fin de l’épisode.

QU’ARRIVERA-T-IL À DAEMON TARGARYEN DANS LA SAISON 2 DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Comme on a pu le voir dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon », Daemon Targaryen est très concentré sur sa participation à la guerre contre les Verts. Dans la saison suivante, il y aura une distance émotionnelle et physique de Rhaenyra, car son mari sera occupé prendre le contrôle de harenhal et jouer à cache-cache avec Aemond Targaryen.

Dans « Fire and Blood », Daemon décide représailles contre les Verts pour le meurtre de Lucerys Velaryonà cause de ce qu’il dit : « Œil pour œil, fils pour fils. La mort de Lucery sera vengée”. Il convient de mentionner que dans les livres, le prince était déjà à Harrenhalc’est pourquoi il a fait cette annonce au moyen d’un message sur corbeau.

Harrenhal a été construit par Harren le Noir et le château détruit sera très pertinent dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

Par Mysaria, enverra les assassins Blood and Cheese s’infiltrer dans le donjon rouge pour assassiner l’un des fils d’Aegon II Targaryen. Cependant, nous ne savons pas avec certitude si la série attribuera cette commande à un autre personnage, comme Rhaenyra Targaryen.

Étant donné que les Verts, en particulier Larys Strong, ils ont incendié la maison du Ver Blanc (Mysaria)sera plus que disposé à les aider à se venger.

QU’ARRIVERA-T-IL À ALICENT HIGHTOWER DANS LA SAISON 2 DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Dans l’œuvre originale, le personnage de Alicent Hightower est beaucoup plus ambitieux et a cherché à positionner ses enfants sur le trône de fer sans avoir besoin d’être manipulés par son père, Otto Hightower. Cependant, « House of the Dragon » l’a rendu plus complexe et, constamment, il débat pour ne pas agir contre Rhaenyra, son amie d’enfance.

Après qu’Aemond Targaryen ait informé les Verts du meurtre de Lucerys Velaryon, Alicent Hightower le réprimandera pour ses actions.parce qu’il sait que maintenant il n’y a plus de retour en arrière.

Alicent Hightower ne sera pas content du meurtre de Lucerys Velaryon dans la saison 2 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

Cependant, le peu d’amour qu’il avait laissé pour Rhaenyra pourrait être parti après que Blood and Cheese se soit infiltré dans sa chambre, l’ait bâillonnée et lui faire voir comment ils tuent un de ses petits-enfantstout en rendant leur fille, Helaena Targaryen, folle.

Cette haine mutuelle ne fera que s’aggraver au fur et à mesure que la guerre progresse et que d’autres vies sont réclamées des deux côtés.

Si jamais la prise du donjon rouge est montrée, Alicent Hightower fera partie des personnes capturées par les Blacks. Dans les livres, Rhaenyra épargne sa vie. en raison de l’amour que Viserys Targaryen a ressenti pour elle à un moment donné.

QU’ARRIVERA-T-IL À OTTO HIGHTOWER DANS LA SAISON 2 DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Otto Hightower continuera à servir de Main du Roi, mais cette fois pour son petit-fils, Aegon II Targaryen. Dans les livres, essayez de gagner la guerre user de diplomatie et miser sur l’obtention du soutien de la Triarchiequi était en conflit.

N’obtenant ni réponse ni résultat, Aegon se lasse des méthodes de son grand-père et le retire de son poste.. Au lieu de cela, il place Sir Criston Cole comme Main du Roi.

Criston Cole et Otto Hightower font partie des Verts dans « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QU’ARRIVERA-T-IL À CRISTON COLE DANS LA SAISON 2 DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Criston Cole prend le relais en tant que Main du roi et il a une stratégie beaucoup plus conflictuelle dans la guerre. Pour se venger de la mort d’un des fils d’Aegon II Targaryen, envoyer Arryk Cargyll à Peyredragonse faisant passer pour son frère jumeau, de prendre la vie de Rhaenyra Targaryen ou de sa progéniture.

Aussi dirigera un des bataillons qui va à Harrenhal pour le reprendre de la possession de Daemon Targaryen, bien que cela se révèle être un piège pour lui de quitter le donjon rouge et peut être pris par les nègres.

Nous pouvons probablement voir La mort de Criston Cole dans la bataille contre les loups d’hiverqui viennent du Nord et sont dirigés par Roderick Dustin.

Criston Cole passera de Lord Commander of the Royal Guard à Hand of the King (Photo: HBO)

QU’ARRIVERA-T-IL À RHAENYS TARGARYEN DANS LA SAISON 2 DE « MAISON DU DRAGON » ?

Dans une grande partie de la première saison de « House of the Dragon », Rhaenys Targaryen n’avait pas beaucoup d’importance, bien qu’il soit l’un des personnages féminins les plus forts et parties intéressantes du livre.

A partir de l’épisode 9, on commence à vraiment voir de quoi est faite « The Queen Who Never Was », surtout avec ça sortie spectaculaire avec Meleysmême si je n’aurais pas aimé l’entendre dire « Dracarys !”.

Dans la saison 2, Rhaenys Targaryen continuera de montrer ses talents de guerrière et sa bravoure. Cependant, le jeu déloyal des Verts fera qu’il sera l’un des premiers personnages principaux à mourir.

Criston Cole a attaqué la maison Staunton, alliée aux Blacks, ils ont donc demandé de l’aide aux Blacks. Celui envoyé était Rhaenys Targaryen, qui est arrivée à Rook’s Rest sur son dragon Meleys, mais a été prise en embuscade par ses neveux (Aegon à Sunfyre et Aemond à Vhagar).

S’il s’était battu en tête-à-tête, la princesse aurait peut-être eu une chance de gagner. Bien qu’il ait succombé après le combat, il n’est pas parti sans avoir d’abord gravement blessé Aegon II Targaryenqu’il portera pour le reste de sa vie, aussi courte soit-elle.

Meleys, le dragon de Rhaenys, rugit contre les Verts après avoir couronné Aegon dans l’épisode 9 de « House of the Dragon », mais décide de ne pas les tuer (Photo : HBO)

QU’ARRIVERA-T-IL À CORLYS VELARYON DANS LA SAISON 2 DE « MAISON DU DRAGON » ?

Corlys Velaryon sera l’une des alliées les plus importantes de Rhaenyra Targaryen dans la saison 2 de « La Maison du Dragon ». Non seulement parce que la force de la marine de la maison Velaryon est à craindre, mais parce que leur vaste expérience leur permet de développer d’excellentes stratégies qui leur seront bénéfiques en temps de guerre.

Cependant, la loyauté de Corlys Velaryon commence à vaciller après la mort de sa femme Rhaenys Targaryen en combattant la guerre de Rhaenyra.

Lorsque la quête des nouveaux dragonniers est introduite, Corlys pourrait présenter un jeune homme connu sous le nom d’Addam de Hull, soupçonné d’être son fils illégitime.

L’acteur Steve Toussaint dans le rôle de Lord Corlys Velaryon dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE LA SAISON 2 DE « HOUSE OF THE DRAGON » ?

Pas encore de date de sortie pour la saison 2 de « House of the Dragon »Du moins pas officiellement. Les scénaristes travaillent déjà sur l’histoire du prochain épisode et les enregistrements devraient commencer fin 2022ce qui devrait être dans les mois à venir.