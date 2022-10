Batman Begins : Christopher Nolan n’avait pas l’intention de faire une suite

Quand on pense aux films Batman, la trilogie créée par Batman vient rapidement à l’esprit. Christophe Nolanet bien que nous sachions maintenant comment se termine l’histoire du réalisateur sur le chevalier noir, au début, il n’avait pas l’intention d’avoir une suite.

Même à la fin du film »Batman commence » on peut voir un James Gordon joué par Gary Oldman parler à batmanballe chrétienne) où il lui tend une lettre faisant référence au Joker. Bien qu’à ce moment-là tous les spectateurs pensaient qu’il s’agissait de la confirmation d’une suite, Christopher Nolan n’était pas si clair.

Le cinéaste a déclaré qu’il n’avait aucune intention de continuer à faire des films Batman après « Batman Begins », laissant cette fin uniquement pour donner à Warner Bros. une idée de l’endroit où diriger l’histoire de Dark Knight. Bien qu’il ait continué avec « The Dark Knight » en 2008 et « The Dark Knight Rises » en 2012, Nolan a voulu se concentrer sur des projets personnels.

Bien que Christopher Nolan n’ait pas voulu rester au sein de la franchise, son influence pour ramener Batman de son déclin dans le monde du cinéma était si grande que Warner Bros. lui a demandé de continuer avec une suite.

Cependant, continuer dans le monde de Batman a été un succès pour Nolan, puisque « The Dark Night » est pour beaucoup le meilleur film de Batman. C’était ici où livre de bruyère a joué le Joker, considéré comme l’une des meilleures performances du personnage dans toutes les adaptations en direct jamais faites du personnage.

La trilogie Batman de Nolan fait toujours référence au personnage du personnage, car aujourd’hui encore chaque nouvel opus est toujours comparé aux films du réalisateur. Même, Barry Keoghanacteur qui joue la version la plus récente du Joker dans » The Batman », a parlé de la pression qu’il y a à donner vie à un personnage aussi emblématique après l’incroyable performance de Ledger.

« Jouer le Joker est très intimidant. Heath Ledger était la meilleure chose pour moi. Vous avez donc beaucoup de gens dont vous pouvez vous inspirer et tout ça », a déclaré Keoghan. « Mais encore une fois, vous apportez votre version. C’est ce que je fais avec n’importe quel personnage que je joue, c’est que personne n’a vu ma version. »

Actuellement, »The Batman » réalisé par Matt Reeves est le plus récent des Dark Knight au cinéma, recevant d’excellents commentaires des téléspectateurs et des critiques, étant catalogué presque au même niveau que la trilogie de Christopher Nolan. Son succès a été tel que Warner Bros. a déjà commandé une seconde partie.

»The Batman » et la trilogie Nolan sont disponibles sur la plateforme HBO Max.