Liam Neeson révèle le statut de Qui-Gon Jinn dans la série Obi-Wan Kenobi

Nous ne devrions probablement pas parier sur voir Liam Neeson dans le prochain Obi Wan Kenobi séries sur Disney+. Pour l’instant, Ewan McGregor travaille sur la série qui le verra reprendre son rôle de Jedi préféré des fans de la série. Guerres des étoiles trilogie préquelle. La série ramènera d’autres personnages de retour de la Guerres des étoiles univers, mais rien n’indique que Neeson apparaîtra dans la série en tant que Qui-Gon Jinn.

Même ainsi, beaucoup Guerres des étoiles les fans espéraient une apparition en camée. Une simple scène de flashback avec Qui-Gon Jinn ne prendrait pas trop de temps à Neeson et serait un moment incroyable à voir pour les fans. Avec l’espoir qui montait dans la base de fans pour que le caméo se produise, Neeson a été interrogé sur la possibilité cette semaine sur Jimmy Kimmel en direct. Voici ce qu’il avait à dire lorsqu’on lui a demandé s’il allait être impliqué.

« J’ai entendu dire qu’Ewan McGregor allait faire une série. Non, je ne pense pas. Non, je n’ai pas été approché. Ils n’ont pas assez d’argent. [laughs] Je n’ai pas été approché. »

Liam Neeson semble plaisanter à propos de l’argent, car Disney en aurait apparemment plus qu’assez s’ils voulaient vraiment que Neeson soit impliqué. Le problème, du moins selon l’acteur, est qu’il n’a même pas été approché pour apparaître d’une manière ou d’une autre. Une autre possibilité est que Neeson est impliqué dans la série mais a l’intention de garder le camée Qui-Gon secret. Comme Kimmel l’a même plaisanté, Neeson est un si bon acteur qu’il pourrait mentir sur son implication et aucun de nous ne le saurait.

Auparavant, Neeson fournissait une réponse plus optimiste lorsqu’on lui demandait Obi Wan Kenobi. En janvier, on lui a posé une question similaire dans une interview avec Collider, bien qu’à l’époque, il semblait que les nouvelles du nouveau Guerres des étoiles la série dérivée qui se passait était une nouvelle pour lui. Pourtant, il a suggéré qu’il serait à bord pour revenir si l’offre se présentait.

« Bien sûr, je serais prêt pour ça, oui », a déclaré Neeson en souriant.

Avec ou sans Guerres des étoiles, Neeson a été très occupé avec des rôles principaux dans divers films. Plus tôt cette année a vu la sortie de Le tireur d’élite, un nouveau thriller d’action de Robert Lorenz qui mettait en vedette Neeson dans le rôle principal. Nous approchons à grands pas de la première de son prochain film, La route de glace, qui sort sur Netflix le 25 juin. Mettant également en vedette Benjamin Walker, Amber Midthunder, Laurence Fishburne et Holt McCallany, le film raconte l’histoire d’un plongeur sur glace se lançant dans une mission de sauvetage pour sauver des mineurs piégés.

L’implication de Neeson dans Obi Wan Kenobi est à déterminer, mais nous savons que d’autres Guerres des étoiles les acteurs reviendront aux côtés d’Ewan McGregor. Hayden Christensen est confirmé pour revenir en tant que Dark Vador pour ce qui devrait être l’affrontement ultime entre le Seigneur Sith et Obi-Wan. Joel Edgerton et Bonnie Piesse sont également de retour dans le rôle d’Owen et Beru Whitesun Lars, respectivement. Les nouveaux arrivants incluent Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie et Maya Erskine.

Obi-Wan est écrit par Joby Harold et réalisé par Deborah Chow. La série de six épisodes devrait sortir en 2022 sur Disney + avec une date exacte à déterminer. Il y a beaucoup plus Guerres des étoiles contenu dans les travaux pour le streamer également, y compris Le livre de Boba Fett et la troisième saison de Le Mandalorien.

Sujets : Obi-Wan Kenobi, Star Wars