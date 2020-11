Le secret du succès est d’écouter plus et de moins parler

«Encouragé par les progrès, le pilote a fait quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant. Il s’assit tranquillement et entendit le silence. Il lui est venu à l’esprit que, dans la majeure partie de sa vie, il n’avait jamais vraiment entendu personne ou quoi que ce soit ». (Le chevalier en armure – Roberto Fisher – ed. Record).

Et la plupart d’entre nous aussi: cloîtrés dans leur propre armure, incapables d’entendre les autres. Sans savoir écouter son voisin, savez-vous écouter? Pouvez-vous entendre votre voix intérieure, les commandes de votre corps physique, votre intuition vous dictant la meilleure façon?

L’un des principaux problèmes de l’être humain est de ne pas savoir écouter. Avez-vous remarqué que lorsque vous commencez à signaler un problème, la plupart des gens vous interrompent pour apporter des solutions, qui ne sont pas toujours adaptées au cas? Et votre problème qui est important pour vous … reste en ondes.

Que nous manque-t-il pour pouvoir entendre l’autre, lui permettre de parler sans interruption? Patience, empathie, attention, compréhension et acceptation. Donc, pour savoir écouter, nous devons retirer notre armure de l’impatience, car nous nous cachons à l’intérieur, précisément pour ne pas utiliser notre temps avec ce qui ne nous intéresse pas.

Nous devons retirer notre armure de la réticence à se connaître, en faisant preuve d’empathie. Nous devons retirer notre armure de l’inattention, en faisant attention à nous-mêmes ainsi qu’à ceux qui nous entourent. Nous devons retirer notre armure de l’exclusion de ceux-ci et de ce qui nous dérange et ce n’est que par la compréhension que nous pouvons le faire. Nous devons sortir notre armure de la rigidité, accepter les gens et les choses tels qu’ils sont, comprenant que nous ne pouvons pas les changer à notre guise.

Nous pouvons choisir de nous éloigner d’une certaine personne, d’une certaine situation, mais nous ne pouvons pas les changer parce que nous sommes mal à l’aise. Dieu ne nous fait pas cela! Il nous permet d’agir librement, en utilisant le libre arbitre … une grande partie de notre intention de vouloir changer l’autre, vous ne pensez pas? Chaque fois que vous exercez les vertus qui vous aident à vous entendre, vous enlevez une partie de votre armure. N’ayez pas peur de vivre et d’être heureux en marchant plus léger. Regardez autour de vous et voyez combien de personnes marchent, travaillent, étudient, aiment, se rapportent avec difficulté… elles sont toutes piégées dans une armure lourde!

Essayez d’être plus léger, un meilleur être humain. Combien de fois avez-vous voulu vous évacuer et n’avez pas pu? Il avait peur des critiques de l’autre. Il avait peur des malentendus ou des fausses déclarations. Il avait peur de ne pas accepter l’autre. Et, principalement: essayé et a été interrompu pour que l’autre puisse parler de lui-même? C’était difficile, non?

Donc, pour vous faciliter la tâche, commencez par vous-même. Aujourd’hui, retirez l’armure qui vous empêche d’entendre votre ami, votre collègue, votre voisin, votre parent, un inconnu. En plus de vous sentir plus léger, vous serez qualifié pour dialoguer avec votre moi supérieur, dans une relation intrapersonnelle très riche, qui ne peut qu’élever votre esprit.

Est-ce vraiment difficile? Non, vous venez de m’entendre …