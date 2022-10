Big Trouble in Little China Star James Hong veut participer à la suite de Dwayne Johnson

Un remake (ou une suite ?) du hit des années 80 de John Carpenter, Gros problème dans la petite Chineserait toujours en route, et la star originale James Hong veut entrer. Hong a joué dans l’original Gros problème dans la petite Chine en tant que David Lo Pan, un sorcier chinois maudit, et l’acteur aimerait en quelque sorte reprendre le rôle dans le prochain renouveau titré par Dwayne « The Rock » Johnson.





« Sans Lo-Pan ? Comment osait-il. [Chuckles] Eh bien, je pense qu’ils devraient laisser le classique tranquille. Cependant, j’aimerais réapparaître dans le nouveau et faire quelque chose de spirituel, comme Star Wars où les personnages reviennent et font une sorte de sursis. Évidemment, parce qu’admettons-le, Lo-Pan fait partie intégrante de ce premier, alors comment pouvez-vous l’oublier ? »

S’adressant à Comicbook.com, James Hong s’empresse d’appeler à ce que la sortie originale soit bien seule. Cependant, sachant qu’un renouveau ou un éventuel suivi mettant en vedette Dwayne Johnson est en cours, Hong est impatient de revenir dans la franchise et compare son retour potentiel à la façon dont les personnages hérités ont été traités dans la trilogie Disney Star Wars.

FILM VIDÉO DU JOUR





Un gros problème dans la petite Chine Revival est en développement depuis des années

Renard du 20e siècle

Sorti en 1986, réalisé par John Carpenter et avec Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis Dun et James Hong, l’original Gros problème dans la petite Chine suit le conducteur de camion dur Jack Burton, qui se retrouve pris dans un conflit bizarre sous le quartier chinois de San Francisco. Avec un ancien prince chinois, un seigneur du crime et une femme kidnappée, Jack doit utiliser ses muscles et son cerveau pour empêcher le maléfique Lo Pan de briser une ancienne malédiction.

Gros problème dans la petite Chine a été un échec commercial à sa sortie, mais a depuis attiré un public important grâce à son action, son humour et son utilisation experte des pièges de la série B. Une suite de remake-slash-revival-slash est en préparation depuis des années, avec des rapports de 2015 indiquant que la superstar de l’action Dwayne Johnson dirigera le projet à longue gestation.

Alors qu’il était supposé que le projet en question serait un remake, le producteur Hiram Garcia a depuis révélé qu’il s’agirait en fait d’une suite.

« Nous sommes en train de développer cela, et laissez-moi vous dire que l’idée n’est pas de refaire réellement Big Trouble in Little China », a-t-il déclaré en 2018. « Vous ne pouvez pas refaire un classique comme ça, alors ce que nous ‘ Nous prévoyons de continuer l’histoire. Nous allons continuer l’univers de Big Trouble in Little China. Tout ce qui s’est passé dans l’original existe et est autonome et je pense qu’il n’y a qu’une seule personne qui pourrait jamais jouer Jack Burton, donc Dwayne n’essaierait jamais de jouer ce personnage. Donc, nous nous amusons beaucoup. Nous sommes en fait dans un très bon espace avec l’histoire que nous avons craquée. Mais oui, pas de remake. C’est un suite, et nous sommes également en plein développement là-dessus, et je pense que vous commencerez probablement bientôt à en entendre parler. »

Quoi qu’il arrive avec le Gros problème dans la petite Chine renaissance, ils peuvent sûrement trouver une place pour la légende qui est James Hong. Hong apparaîtra ensuite dans la comédie d’horreur en stop-motion Wendell et sauvagedont la sortie est prévue le 28 octobre 2022 par Netflix.