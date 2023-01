Premières images de Are You There God? C’est moi, Margaret a révélé

Les premières images de Es-tu là Dieu ? C’est moi, Marguerite a été dévoilé. Basé sur le roman du même nom de 1970 largement célébré et interdit de Judy Blume, l’adaptation sera écrite et réalisée par Kelly Fremon Craig, un fan de longue date de Blume. Auparavant, Craig avait fait Le bord de dix-septavec Hailee Steinfeld, qui a été un facteur pour que le livre soit finalement transformé en film.





« [Blume] était très nerveux que quelqu’un transforme le film en quelque chose de très brillant et joli, où tous les bords étaient poncés. Quand je me suis assis avec elle, elle venait de voir mon premier film, Le bord de dix-sept, et elle a exprimé que cela la rendait confiante que j’allais embrasser tous les défauts et nuances. Cela lui a donné confiance que le film aurait la même honnêteté pour laquelle elle est si connue. »

L’adaptation mettra en vedette Abby Ryder Forston dans le rôle de Margaret Simon, une élève de sixième aux prises avec la religion dans sa famille interconfessionnelle en plus d’autres soucis d’adolescent. Kathy Bates jouera Sylvia, la grand-mère de Margaret, tandis que Benny Safdie et Rachel McAdams joueront Herb et Barbara, les parents de Margaret.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Il s’agit de cette enfant qui essaie de comprendre s’il y a quelque chose de plus grand au-delà de nous. Il s’agit de s’assurer qu’elle ira bien en cette période où elle se sent si seule et incertaine. Il y a quelque chose à propos de ces deux choses que vous ne penseriez jamais aller ensemble – une fille qui prie pour des seins et demande ensuite : « Est-ce que Dieu existe ? Et est-ce que je le crois ? Et qu’est-ce que je crois ? » Elle pose les plus grandes questions de la vie dans ce voyage de passage à l’âge adulte. »

Bien qu’elle ait été réalisée plus de cinquante ans après l’écriture du roman, l’adaptation cinématographique n’aura pas lieu de nos jours. Au lieu de cela, il conservera le décor des années 70 du roman. Dans une discussion avec Entertainment Weekly, Craig a expliqué qu’il y avait une raison précise à cela. Il s’agissait d’élargir les thèmes déjà universels de l’histoire.

« Bien que certains détails aient changé au fil des ans, l’expérience de grandir est vraiment universelle. C’est la même chose au fil des décennies. Il y a quelque chose à propos d’une fille de 11 ou 12 ans aujourd’hui, regardant une fille en 1970 aller à travers exactement la même expérience qu’elle vit aujourd’hui. C’est tellement réconfortant de savoir que vous faites partie d’une longue lignée. Il faut que ce sentiment « vous n’êtes pas seul » et le multiplie de façon exponentielle. Parce que chaque année avant vous a passé par là, et [they will] chaque année après. »

Les toutes nouvelles images de Es-tu là Dieu ? C’est moi, Marguerite, de Lionsgate se trouve ci-dessous.





Safdie et Bates discutent du travail sur le film

Porte des Lions

Bien que Safdie ait été familier avec Blume’s Truquer série, après l’avoir lu à ses propres enfants, on ne pouvait pas en dire autant de Es-tu là Dieu ? C’est moi, Marguerite. Dans ce cas, il n’a pas pris le livre jusqu’à ce qu’on lui propose le rôle. Dès qu’il l’a lu, cependant, il a pensé que c’était l’un des livres les plus incroyables qu’il ait jamais lu. « Même s’il a été écrit il y a si longtemps, il semblait toujours si « réel ».

Comme le personnage qu’il joue dans le film, Safdie est juif, un mari et un père. Habituellement, il ne joue pas de rôles aussi proches de sa propre vie. Les parties les plus difficiles du rôle que Safdie a dû filmer traitaient des thèmes de l’histoire de l’antisémitisme. Margaret est prise entre la famille intolérante de sa mère et celle plus accueillante de son père.

« C’est quelque chose que vous ressentez de temps en temps, mais comment le faites-vous vous affecter et le rendre réel? C’était quelque chose de difficile, d’entrer et d’essayer de représenter cela. Enterré parmi toute l’histoire est cette idée de famille et de sacrifice. Ce moment où il a fallu se retenir et être ouvert d’esprit contre son propre cœur a été difficile. »

Tout en travaillant sur le film, Safdie a également eu l’occasion de créer des liens avec Bates en travaillant avec Adam Sandler dans Gemmes non taillées et Le Waterboy, respectivement. Il a également partagé avec elle le moment où son père lui a montré Misery alors qu’il n’avait que huit ans. « Tellement inapproprié », a déclaré Safdie en riant. De plus, selon Craig, le public verra une nouvelle facette de Bates dans le film.

« Vous voyez Kathy dans un personnage dans lequel vous ne l’avez jamais vue auparavant. Elle est tellement glamour et vibrante, et elle est juste juteuse. Elle est tellement drôle et la grand-mère que tout le monde veut », a déclaré Craig.

Es-tu là Dieu ? C’est moi, Marguerite est prévu pour le 28 avril 2023.