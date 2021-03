Song of Farca a sorti un prologue gratuit sur Steam

Alawar Premium a dévoilé un nouveau titre avec le développeur indépendant Wooden Monkey alors que les joueurs explorent un jeu de simulation de détective hacker. Chanson de Farca est un voyage unique dans un futur proche où les joueurs doivent plonger profondément dans le ventre criminel du monde. Ce monde unique est plein de mystère étrange et d’un crime qui doit être découvert.

Les joueurs incarnent Isabella Song, une cyber-détective talentueuse en résidence surveillée. Malgré cela, elle utilisera son ordinateur et ses ressources pour trouver les coupables d’un crime et apporter la vérité à la lumière de la ville. Il s’agit d’un voyage unique dans l’enquête sur le vol d’un robot-chien à Farca.

En tant qu’enquêteur privé, votre travail consiste à pirater des caméras, des téléphones, des ordinateurs et toute autre chose. Le but est de trouver des preuves et de tirer des conclusions dans la ville criminelle de Farca. Votre réputation est en jeu alors que vous êtes sur une affaire pour sauver un robodog.

Farca est divisé par des gangs criminels, des entreprises et plus encore, car les joueurs doivent naviguer avec précaution dans chaque zone d’influence. Le gouvernement est tellement corrompu que les criminels dirigent la ville, et avec l’état policier ne faisant rien, seuls les enquêteurs privés peuvent apporter la justice.

Lancez des drones et lisez des messages personnels en plongeant lentement dans les secrets cachés tout au long de ce jeu. Grâce à cela, vous pouvez obtenir des informations sur les suspects et commencer à tirer des conclusions sur l’auteur de ce vol.

Récupérez des fichiers vidéo corrompus, plongez dans des photos et tirez des conclusions en collectant des données biométriques et en interrogeant chaque suspect numériquement. Il s’agit d’un mélange unique de preuves tangibles et de pistes qui entraîneront éventuellement la montée du vrai criminel.

Pour réussir cette aventure, les joueurs doivent s’appuyer sur des faits et éviter de tomber pour les mensonges éparpillés sur les suspects. Chaque décision change la vie et les joueurs devront vivre avec les conséquences de ces choix.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un jeu de détective plutôt standard, mais les joueurs sont limités par le statut d’assignation à résidence du personnage principal. Sans se rendre sur les lieux de chaque crime, seules les preuves numériques sont valides et les joueurs ne peuvent interroger les gens qu’aussi longtemps qu’ils veulent le tolérer.

Ce voyage unique contient de la nudité, de la violence et un langage fort. Il vaut probablement mieux laisser à un public plus âgé plutôt qu’aux adolescents.

Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer le développeur Vapeur page et site Web. Il y a sûrement d’autres informations sur Chanson de Farca qui se produit en dehors du prologue gratuit.

Le libre Chanson de Farca prologue peut être trouvé sur Steam.