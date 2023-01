Netflix a publié un nouveau regard sur Across the Sea avec Clara Galle et Julio Peña Fernández

in

Netflix

À travers la mer est l’un des films les plus attendus de cette année et Netflix vient de sortir un nouveau look. Voir!

©NetflixClara Galle et Julio Peña Fernandez

En février de l’année dernière, un film romantique a captivé des milliers de personnes à travers le monde. Il s’agit de par ma fenêtre, qui est arrivé sur Netflix en février 2022 et a rapidement fait fureur. En fait, il a atteint un tel point qu’il est déjà l’un des films les plus vus de l’histoire de la plateforme.

par ma fenêtre il est en sixième position des films les plus regardés de l’histoire de Netflix des films non anglophones. Avec un total de 92 440 000 heures vues dans le monde, il est incontestablement devenu un succès. A tel point que la plateforme n’a pas hésité à miser à nouveau dessus et Les livres d’Ariana Godoy.

L’auteur original de cette histoire a publié trois livres et, pour l’instant, Netflix n’en adaptera que deux. Bien sûr, il convient de noter que la deuxième bande n’aura pas le même nom que l’écriture de Godoy, mais son essence le sera, puisqu’elle a participé activement à la production. Et maintenant, après tant d’attente, le géant du streaming a sorti un nouveau look.

Nouveau regard sur Across the Sea :

A travers une vidéo Instagram, Netflix a montré un nouveau regard sur ce film que les fans attendent tant. On y voit Clara Galle et Julio Peña Fernandez lors d’une scène romantique sous la pluie. Bien que tout semble indiquer que ce moment fait partie d’un combat entre le dieu grec et la sorcière.

Cependant, il convient de noter que si Netflix a réussi quelque chose avec À travers la mer est de garder le secret. Jusqu’à présent, la seule chose dont on sait à ce sujet est que de nouveaux personnages sont arrivés et que, probablement, les protagonistes se déplacent sur une plage pour raconter la prochaine histoire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?