Découvrez comment la Volkswagen ID.4 «parlera» aux passagers

L’interaction entre l’homme et l’automobile est de plus en plus complexe (et complète) et c’est peut-être pourquoi Volkswagen ID.4 a une manière unique et originale de communiquer avec ses occupants: par la lumière.

ID désigné., ce système utilise 54 LED qui s’étendent sur toute la largeur du tableau de bord et permettent à ID.4 de «parler» avec le conducteur et les occupants.

Comment ça marche? Facile. Ces LED adoptent différentes couleurs, motifs et animations pour véhiculer un message.

Par exemple, ils se dirigent vers les instructions de navigation, ont un schéma spécifique lors du chargement (qui permet de vérifier leur statut) et même comptent une animation spécifique qui non seulement vous accueille à bord ID.4 mais indique également que nous avons démarré ou arrêté la voiture. De plus, lorsque le conducteur reçoit un appel, ils clignotent en vert et en cas de freinage d’urgence, ils clignotent en rouge.

Selon Volkswagen, ce système permet non seulement une nouvelle forme de communication innovante entre la voiture et ses occupants, mais réduit également les distractions au volant.

Les Volkswagen ID.4 et ID.3 sont les premiers modèles de la marque allemande à proposer ce système de série. Au fil du temps, la marque prévoit d’améliorer le système grâce à des mises à jour à distance ou en direct.