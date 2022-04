Premières images d’Aaron Taylor-Johnson en tant que méchant de Spider-Man

in

PHOTOS SONY

L’acteur d’Avengers : L’Ère d’Ultron revient dans les films de super-héros. Regardez les photos et connaissez la date de sortie de Kraven The Hunter.

© GettyAaron Taylor-Johnson jouera dans Kraven The Hunter.

Si quelque chose est devenu clair depuis la première de Spider-Man : Pas de retour à la maisonest-ce que chaque fois que cela multivers s’étend encore plus pour accueillir de nouveaux visages jouant des super-héros et des méchants emblématiques de la bande dessinée. De cette façon, très bientôt Kraven le chasseurle film mettant en vedette Aaron Taylor Johnson dans la peau d’un des méchants de l’univers cinématographique de Sonyqui fonctionne séparément de Studios Marvel.

En ce sens, de nouvelles images ont été publiées sur le plateau qui montrent l’interprète en train de filmer une scène d’action choc pour son film solo. Ce n’est pas la première fois qu’il s’implique dans le genre : en plus de jouer déchirer, foutre une branléea participé à l’univers cinématographique Marvel lorsqu’il a donné vie à mercure dans Avengers: l’ère d’Ultron. Cependant, après avoir été présenté, son personnage est mort dans ce même film, n’apparaissant plus jamais dans le MCU.

Avec le multivers installé, l’acteur est désormais autorisé à revenir dans les franchises de super-héros, pleinement impliqué dans le rôle de Kraven aux mains de Sony. Et, comme pour les autres rôles, il pourrait même revenir au MCU avec ce personnage différent. Qui est-ce exactement ? Le méchant a été créé en 1964 par Stan Lee et Steve Ditko pour L’incroyable homme-araignée. Il s’agit d’un immigré russe qui cherche à se présenter comme un chasseur très particulier.

Il n’est peut-être pas exactement le chef de file, de toute façon. Et c’est que ce film réalisé par J C Chandorprésente également des performances de Russell Crowe, Alessandro Nivola, Ariana DeBose, Christopher Abbott, Levi Miller et Fred Hechinger. Apparemment, le dernier d’entre eux donnera vie au Caméléon, le demi-frère de Kraven, tandis que – selon les rumeurs – Nivola pourrait jouer le rôle du véritable méchant principal.

Il s’agit donc d’une proposition similaire à ce qui s’est passé avec Morbius cette année. La date de sortie est fixée au 13 janvier 2023, l’année où Spider-Man reviendra de Miles Moralestel qu’il sera publié madame la toile avec Dakota Johnson. Pendant, Kraven l’Unter la production se poursuit à Londres avec Aaron Taylor-Johnson en tête d’affiche des scènes d’action vues dans les images diffusées par Just Jared.

