Un concurrent de la roue de la fortune défend Pat Sajak après que la célébration de Headlock ait déclenché une réaction violente

Cette semaine, un moment bizarre de Roue de la Fortune est devenu viral, étant donné que c’était quelque chose que de nombreux fans du jeu télévisé n’auraient jamais pensé voir. Lors de l’épisode de mardi, le concurrent Fred Fletcher-Jackson, un lutteur professionnel, jouait au jeu lorsqu’il a correctement répondu à une question du tour bonus après une partie très bien jouée. Avec la profession de Fletcher-Jackson à l’esprit, Pat Sajak a fait semblant de le mettre dans une prise de tête latérale, une manœuvre connue dans l’industrie de la lutte sous le nom d’aile de poulet croisée. Bien sûr, Sajak n’a pas appliqué la prise de manière vraiment douloureuse, bien que Fletcher-Jackson ait vendu le mouvement en tant que tel, jouant avec l’animateur de télévision.

Le moment, surtout hors contexte, a laissé beaucoup de Roue de la Fortune les fans se sentent perplexes. Après tout, personne n’a jamais imaginé Pat Sajak appliquant une manœuvre de lutte professionnelle à l’un de ses concurrents. Le clip et les images de la prise de tête sont devenus viraux, bien que cela ait également conduit à des critiques contre Sajak. Certains soutiennent que ce n’était ni approprié ni professionnel, mais en parlant avec TMZ Sports, Fletcher-Jackson indique clairement qu’il n’a pas du tout été offensé, appelant ceux qui sont en ligne à donner du mou à Sajak. Comme l’explique Fletcher-Jackson :

« En tant que lutteur professionnel, et en tant que gars du showbiz et en tant que gars qu’il mettait dans cette prise, j’ai adoré ce moment. Comme, AMOUR en majuscules. C’était l’un des plus grands moments forts de la série. Donc, pour moi personnellement de voir, de mon point de vue, voir les critiques qu’il reçoit en ligne est un peu injuste. ​​​​C’est moi qui ai été mis en attente et j’étais parfaitement d’accord avec ça. En fait, j’ai adoré ça. Alors , je ne pense pas qu’ils devraient être plus contrariés que moi parce que c’est moi qui ai été « affecté » de cette manière. »