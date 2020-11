Le vice-premier ministre veut retirer les enfants trans des parents

Zsolt Semjen, le vice-premier ministre de Hongrie, veut une interdiction constitutionnelle de la «propagande de genre». (Artur Widak / NurPhoto via Getty)

Le vice-premier ministre hongrois, Zsolt Semjen, a appelé à une interdiction constitutionnelle de la «propagande de genre» pour soi-disant «protéger les enfants».

Bien que la Hongrie ait déjà effacé légalement les personnes trans cette année, dans une interview Demokrata magazine, aligné sur le gouvernement, Semjen veut désormais interdire la «propagande de genre» dans la constitution du pays.

Apparaissant sur la couverture des numéros du 4 novembre du magazine, selon . Semjen aurait déclaré: «Pourquoi la vie privée n’est-elle pas suffisante pour [gays], pourquoi veulent-ils une reconnaissance officielle? »

Il a également déclaré que les personnes LGBT + ne devraient pas pouvoir avoir de famille, en disant: «Ils ne devraient pas être appelés famille, car c’est une notion sacrée.

«Ils ne devraient pas adopter d’enfants, car le droit des enfants à un développement sain est plus fort que le besoin d’un enfant pour les couples homosexuels.»

Selon le magazine hongrois queer Humen, Semjen a ajouté dans l’article que les parents qui aident leurs enfants à faire la transition devraient les faire retirer et que les médecins qui font de même devraient perdre leur licence à jamais.

L’appel à une interdiction de la «propagande de genre» intervient la même année que la Hongrie a légalement effacé les personnes trans.

Le 19 mai 2020, les législateurs hongrois ont voté à une écrasante majorité pour mettre fin à la reconnaissance légale du genre pour les personnes trans, introduisant dans la loi la cruelle croisade du Premier ministre Victor Orbán contre les plus marginalisés et vulnérables du pays.

Environ 133 membres de l’Assemblée nationale ont voté en faveur de la suppression des peu de droits que les trans hongrois exerçaient autrefois.

Le projet de loi, qui efface effectivement les Hongrois trans, a également été suggéré par le vice-premier ministre Zsolt Semjen.

L’article 33 empêche les personnes trans en Hongrie de corriger le marqueur de genre figurant sur leurs certificats de naissance officiels et autres documents d’identification en modifiant la loi hongroise sur le registre.

Une note accompagnant le projet de loi expliquait de façon inquiétante que, pour le gouvernement, «changer complètement son sexe biologique est impossible» et que cela ne devrait donc pas non plus «être changé dans l’état civil».

De hauts responsables politiques ont défendu le projet de loi en affirmant qu’en effaçant les personnes trans, le gouvernement «créera la clarté juridique».