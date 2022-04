Combien d’épisodes Chucky a-t-il et quand la saison 2 sort-elle

L’un des personnages les plus aimés des films d’horreur revient sur le petit écran avec »chucky la série ». La poupée diabolique a créé sa première saison au Mexique le 27 octobre 2021, apportant les aventures terrifiantes du personnage de la main du créateur original Don Mancini. La série a été acclamée par les fans et les critiques pour avoir apporté une version de Chucky adaptée aux temps d’aujourd’hui, revenant nous terrifier comme lorsque nous étions enfants avec ses films.

La série a été officiellement créée le 12 octobre via USA Network et Syfy, mais c’est grâce au lancement du troisième chapitre que les fans latino-américains ont pu voir la série d’horreur via le service de streaming de Étoile Plusplateforme qui connaît sa première saison complète depuis le 27 octobre 2021.

La première saison de »Chucky, la série » ne compte que huit épisodes d’une durée comprise entre 40 et 45 minutes chacun. Avec le succès de sa première saison, les producteurs de Chucky ont déjà confirmé qu’une deuxième saison est en production et sera diffusée en 2022.

Bien que la date de la deuxième saison ne soit pas fixée, elle sortira probablement en octobre de cette année, de la même manière que la première saison, en plus de partir à temps avec les vacances d’Halloween, où la plupart des téléspectateurs recherchent des productions. effrayant à regarder pendant cette période.

La nouvelle série Chucky, écrite et réalisée par le créateur original de la poupée maléfique Don Mancini, présente un nouveau groupe de jeunes dans lequel le protagoniste est Jake Wheeler, un artiste qui souffre de harcèlement et d’intimidation par différents membres de ses écoles pour être un personne sensible.

Sa vie change lorsqu’il achète une poupée « Good Guy » lors d’une vente de garage, déclenchant une série de meurtres horribles qui commencent à révéler les secrets les plus profonds de la ville, Jake étant influencé par les actes odieux de la poupée, qui est en fait possédée par l’âme. du meurtrier Charles Lee Ray.

Créée par Don Mancini, « Chucky la série » est liée d’une certaine manière aux épisodes cinématographiques précédents, car au fur et à mesure que la série progresse, la poupée maléfique recevra la visite de vieux amis et ennemis qui menacent de révéler la vérité derrière leurs meurtres. et leur origine.