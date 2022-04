Moon Knight bat le docteur Strange en apportant l’horreur au MCU

Si vous n’avez pas regardé l’épisode 4 de Moon Knight, cet article contiendra des spoilers.

Depuis longtemps maintenant Doctor Strange dans le multivers de la folie a tenu la promesse d’apporter l’horreur au MCU pour la première fois, mais grâce aux nombreux retards de Covid du film, il a maintenant été battu à mort pour avoir apporté des cauchemars à l’univers de Marvel en Chevalier de la Lune. Le dernier épisode de la série Disney + très appréciée a vu le dernier ajout de Marvel se heurter à des adversaires assez effrayants, apportant une première dose de cauchemars aux fans de Marvel avant l’arrivée de Doctor Strange.

Alors que nous sommes tous prêts pour quelque chose d’un peu plus sombre lorsque Sam Raimi prend les commandes de la nouvelle aventure de Doctor Strange, Chevalier de la lune avait été un tarif assez standard jusqu’à présent, avec l’apparition occasionnelle de créatures et des séquences d’action spectaculaires et brutales. L’épisode 4 a vu Marc Spector / Steven Grant se diriger vers une tombe égyptienne avec Layla où ils ont rencontré un gardien mort-vivant assez vicieux de la déesse Ammit.

Alors que la créature arrachait des parties du corps d’un malheureux crétin, sa découverte de Layla et Steven a ensuite conduit à l’une des plus grandes peurs de saut à avoir figuré dans le MCU à ce jour. Alors que Layla tente d’échapper à la créature, la chose bondit hors de l’obscurité pour l’arracher, non pas une mais deux fois, dans une scène qui prouve que Marvel est plus qu’heureuse d’explorer quelque chose d’un peu plus horrible à l’avenir.

La scène agit comme un hommage à presque tous les tropes d’horreur classiques imaginables, des cris à la peur du saut, un monstre hideux et beaucoup de course et de cachette pendant que la chose se cache quelque part dans l’obscurité. Sam Raimi étant un maître de ce genre de choses, la scène n’a servi qu’à aiguiser l’appétit pour ce qui va arriver Doctor Strange dans le multivers de la folie dans quelques semaines.

En ce qui concerne Marvel Studios, on se demande depuis longtemps si nous verrons du contenu classé R dans le MCU. Bien que cela ait été promis pour l’introduction de Dead Pool, et a maintenant été ajouté techniquement grâce à l’arrivée du Saga des défenseurs sur Disney +, le principal corpus de travaux de Marvel tente toujours de conserver la large note PG-13 adaptée aux familles attendue des fans.

Avec des promesses d’éléments d’horreur à venir Docteur Strange dans le multivers de la folie, et Evil Dead réalisateur Sam Raimi à la barre, certains se sont demandé si le film finirait par attirer une note plus élevée de la part des censeurs. Cependant, malgré des images sanglantes, des zombies et des peurs de saut, le film a réussi à le garder juste du côté droit de la cote PG-13, mais il semble que les limites aient été repoussées aussi loin que possible. Nous saurons bientôt à quel point les choses vont devenir sombres pour le docteur Strange, mais d’ici là, nous aurions déjà pu voir plus de terreur venant de Chevalier de la lune dans ses deux derniers épisodes.





