Premières de films et de séries sur Prime Video pour mars 2023

Première vidéo est prêt pour ce que nous aimons appeler le Guerre en continu où les plateformes renouvellent leurs catalogues tous les mois dans l’espoir d’attirer de nouveaux abonnés et de fidéliser ceux qui les ont choisies. Dans cet esprit, Première vidéo Il a une série de titres prêts qui seront publiés au fur et à mesure du mois de mars. Ohspoilers les détaille pour vous !

La série arrive sur Prime Video en mars

Le Bon Docteur | 1 mars

Pendant le mariage de Shaun et Lea, un homme armé entre dans l’hôpital et poignarde l’infirmière Villanueva. Les docteurs Murphy, Lea et leurs collègues changent leurs costumes et robes pour des gommages pour aider les blessés lors du détournement de l’hôpital.

Tout le monde aime Daisy Jones | 3 mars

Il raconte l’histoire de Daisy et du groupe de rock The Six, qui décident de former un seul groupe. Atteindre un succès inattendu et conquérir des milliers de fans.

Le dernier qui rit Argentine | le 17 mars

Le phénomène mondial : « LOL : Last One Laughing » débarque en Argentine. 10 experts de la comédie, une maison et 6 heures pour une compétition féroce. Bref, il se sauve qui peut, mais en riant.

Pas d’empreintes | le 17 mars

Desi et Cata, employées de maison, sont licenciées du jour au lendemain. Espérant survivre au mois, ils sont chargés de nettoyer la maison Roselló. Laissant l’endroit parfaitement propre, ils trouvent un cadavre, les laissant les parfaits coupables.

Soleil | le 17 mars

La deuxième saison du hit brésilien revient. Dom est devenu le criminel le plus recherché. La police se rapprochant pour l’attraper complique tout plan de fuite, il ne reste plus qu’une option : se faire passer pour quelqu’un d’autre.

Comment survivre célibataire | le 17 mars

Le mamobanda est de retour. Après une fin imprévisible et surprenante. Les choses ne sont pas roses pour ce groupe d’amis. Que va-t-il arriver à Sébastien ? L’amour l’emportera-t-il entre Gonzalo et Fabiana ?

La puissance | 31 mars

Dans notre monde, soudainement et sans avertissement, différentes adolescentes développent le pouvoir d’électrocuter les gens à volonté. Un pouvoir qui, pour certains, représente une bénédiction ou un réel danger.

Films à venir sur Prime Video en mars

John Wick 2 | 1 mars

John Wick est contraint de quitter sa retraite par un ancien associé qui envisage de prendre le contrôle d’un mystérieux groupe international. John se lance dans un voyage plein d’adrénaline à Rome pour combattre les ennemis les plus dangereux du monde.

L’incroyable Spider-Man | 1 mars

Peter Parker, comme tout adolescent, essaie de comprendre qui il est. En route pour comprendre son passé, il découvre un secret de famille, qui le conduira à découvrir son destin, devenir Spiderman.

Le triangle de la tristesse | le 2 Mars

Carla et Yaya, un couple d’influenceurs, sont invités sur un yacht de luxe. Rempli d’un riche équipage et d’un capitaine disparu, le dîner imminent en cravate noire approche. Les rôles du pouvoir prennent une tournure inattendue lorsqu’une tempête met en danger l’équipage.

Saïen | 3 mars

Sayen, une femme mapuche, découvre un complot mené par une société qui détruit les terres et les écosystèmes de sa famille dans toute l’Amérique latine. Sayen devra demander justice et prendre soin de son héritage.

Tangos, tequilas et quelques mensonges | 10 mars

Lu mène une double vie, guidée par le mantra : « fake it till you make it ». Un soir, travaillant au bar, il décide de faire un pari. En une nuit, vous pouvez faire tomber amoureux un Argentin. Cette rencontre apportera une série d’événements inattendus et le véritable amour ?

Dépendance parfaite | 24 mars

Sienna Lane, une entraîneuse de boxe à succès, découvre que son petit ami, un champion de boxe, la trompe avec sa propre sœur. Pour se venger, il décide d’entraîner l’adversaire parfait pour son ex, son ennemi Kayden.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?