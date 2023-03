La position exacte du mandalorien dans la chronologie de Star Wars vient d’être modifiée par Jon Favreau

Contrairement à l’univers cinématographique Marvel, il serait facile de supposer que le Guerres des étoiles La chronologie de la franchise est un endroit beaucoup plus facile à naviguer lorsqu’il s’agit de réparer ses films et émissions en place. Cependant, cela peut ne pas être vrai car Le Mandalorien créateur Jon Favreau semble avoir réécrit exactement où la série s’inscrit dans le canon de Star Wars. Favreau a précédemment défini le début de la série comme se produisant cinq ans après les événements de Return of the Jedi et a confirmé l’âge de Grogu dans l’épisode d’ouverture à 50 ans. L’année dernière, il a noté que Grogu aurait 53 ans Le Mandalorien‘s troisième saison, mais un nouveau commentaire fait en parlant à Skytalkers semble suggérer que ce n’est peut-être plus le cas.

Le Mandalorien n’a jamais vraiment donné une idée du temps qui s’est écoulé dans le monde depuis son épisode d’ouverture, et avec la série croisant d’autres séries, il peut être difficile de dire exactement où tout cela s’emboîte. Selon les nouveaux commentaires de Favreau :

« [Grogu was] sauvé et passé de nombreuses années avec The Mandalorian, est revenu avec Luke [Skywalker]maintenant il a deux ans d’écart avec lui, à s’entraîner.

Cela jette complètement la suggestion précédente de Favreau selon laquelle seulement trois ans se sont écoulés depuis que Din Djarin a rencontré Grogu, car il semble plus probable que ce soit plus de cinq ou six. Bien que cela ne dérange pas Le Mandalorien place générale dans la franchise, toujours en poste Le retour du Jedicela pourrait devenir important si les rumeurs selon lesquelles la série aurait des croisements avec Ahsoka et Équipage squelette Dans les années à venir.





La chronologie de The Mandalorian sera-t-elle définie sans aucun doute dans la saison 3?

Lorsqu’il s’agit de grandes franchises tentaculaires, il arrive toujours un moment où quelqu’un doit respirer et vérifier où tout se tient dans une chronologie linéaire. Pour Star Wars, l’histoire devrait être un simple parcours AZ à partir de La menace fantôme pour L’Ascension du Skywalker, avec toutes les émissions de télévision et les films se situant quelque part entre ces deux films aberrants. Cependant, sans aucune référence directe au passage du temps, Le Mandalorien la portée est celle qui pourrait avoir une portée énorme ou relativement courte.

Le Mandalorien La troisième saison ne sera certainement pas la dernière, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup de temps à Favreau et à son équipe pour que la chronologie de l’émission, et d’autres séries à venir bientôt sur Disney +, s’inscrivent dans un nombre d’années plus défini.

Ce que tout cela pourrait signifier, c’est qu’il y aura eu quelques changements dans le monde de Mando depuis la deuxième saison et Le livre de Boba Fett. Avec la sortie de la nouvelle saison au cours des prochaines semaines, toutes les questions de savoir exactement comment les nouveaux commentaires de Favreau sur Le Mandalorien la chronologie devrait bientôt trouver une réponse dans un sens ou dans l’autre.

Le Mandalorien la saison 3 démarre le 1er mars et publie de nouveaux épisodes chaque semaine sur Disney +.