Dos boussole redessiné avec un accent chinois

Le nouveau Jeep Compass commence à apparaître – du moins sur les photos. Et quand il viendra l’année prochaine, il viendra avec un accent chinois. Le modèle fait ses débuts à la fin du mois sur le marché chinois et arrive au Brésil au premier semestre 2021.

En termes généraux, Jeep était modéré dans le restylage. L’avant est la partie la plus modifiée, avec des phares, une calandre et des pare-chocs redessinés. L’ensemble optique est plus fin et intégré dans la grille, qui a un nouveau remplissage dans les sept fentes traditionnelles de la marque.

Le nouveau pare-chocs a l’air plus aérodynamique. La partie centrale de la pièce simule deux ailes latérales qui entourent les antibrouillards. L’utilitaire aura un éclairage LED complet dans les phares et les lanternes.

De plus, la nouvelle Jeep Compass des Chinois n’a guère changé. Les côtés conservent le design actuel, y compris la frise chromée qui délimite la partie supérieure près du plafond. Et derrière le design est également maintenu. Les lanternes sont identiques, avec le même contour LED en bas.

Les images divulguées en Chine montrent deux versions de Compass. La configuration de l’essence est identifiée par la double pointe. Le SUV lancera le moteur 1.3 turbo de la famille Firefly. C’est le même moteur qui sera produit en version flexible à l’usine de Betim (MG).

Dans la boussole chinoise, le 1,3 turbo fournira 173 ch de puissance. Pour l’instant, les données techniques n’ont pas été publiées. Dans le record en Chine, la consommation moyenne est de 14,8 km / l avec de l’essence, qui peut atteindre 16 km / l.

Au Brésil, le moteur 1,3 turbo fera ses débuts avec Compass au premier semestre 2021. Il devrait offrir jusqu’à 180 chevaux et 27,5 mkgf de couple maximal. Le moteur sera couplé à une transmission CVT sans précédent fournie par la société japonaise Aisin.

Avec le nouvel assemblage mécanique, Compass devrait emporter le moteur 2.0 Tigershark actuel dans les versions flex. Les modèles diesel resteront équipés du 2.0 turbo de 170 ch et 35,5 mkgf. Le lifting aura toujours la version hybride 4xe, qui sera importée d’Europe.