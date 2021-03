Preacher Saison 5: Date de sortie, scénario, distribution Lire tous les détails ici !!!

C’est une émission de nouvelles des États-Unis. Il est basé sur la série de bandes dessinées Preacher de Garth Ennis et Steve Dillon, publiée par DC Comics Vertigo Print. Pour AMC, Sam Catlin, Evan Goldberg et Seth Rogen créent The Preacher.

Le 9 septembre 2015, la série a été officiellement reprise avec une commande de dix épisodes, dont la première a eu lieu le 22 mai 2016. La quatrième et dernière saison de l’émission a été renouvelée pour une quatrième et dernière saison, dont la première a eu lieu le 4 août. 2019, et s’est terminé le 29 septembre 2019.

Quand la saison 5 de Preacher sera-t-elle publiée?

Nous avons prévu que la saison de Preacher serait diffusée le 5 mai 2020, selon des sources. Cependant, étant donné la situation internationale actuelle, il devient de plus en plus difficile de faire des hypothèses. Le tournage de l’émission a été reporté à une date indéterminée. Cependant, la saison devrait sortir en 2021. Nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps.

Le casting de Preacher Saison 5

Ruth Negga joue son compagnon assassin et amant, Jesse Custer, alias le prédicateur du titre. Cassidy est joué par Joseph Gilgun. Emily Woodrow est interprétée par Lucy Griffiths.

D’autres détails sur le casting n’ont pas encore été annoncés. Bien que nous anticipions un retour des personnages principaux.

L’histoire de la saison 5 de Preacher:

Jesse Custer est un prédicateur qui vit dans la faune. Jesse est imprégné d’une force incroyable après avoir traversé une crise de foi. Après avoir acquis le pouvoir de Genesis, Jesse se lance dans une quête pour trouver Dieu. C’est un pouvoir qui permet à l’utilisateur de commander quelque chose ou quelqu’un avec sa voix. Jesse entreprend un voyage pour mieux comprendre son nouveau cadeau, avec l’aide de ses amis.

Le modèle de streaming:

Netflix et Amazon Prime ont la série disponible à regarder. D’autres sites Web non officiels sont ouverts, mais comme nous le savons tous, il est préférable de consulter les sites Web officiels pour donner crédit à l’auteur.

À ce jour, 43 épisodes de ce genre d’horreur, de drame et d’action ont été publiés, et vous ne pouvez en avoir assez. Si vous ne l’avez pas déjà fait, regardez les quatre premières saisons avant la sortie de la prochaine saison.

