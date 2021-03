Le design de la OnePlus Watch est complètement filtré dans une image officielle

Et enfin, un premier regard sur le design de la nouvelle OnePlus Watch, la première smartwatch de la société.

OnePlus a déjà confirmé que le 23 mars, il présentera au monde la OnePlus Watch, la première smartwatch créée par la société. Et bien qu’il semble que le portable allait rester à l’écart des fuites, le fameux leaker Evan Blass a conception de l’appareil révélée à travers une image officielle.

Jusqu’à présent, nous savions déjà que la OnePlus Watch aurait un écran circulaire, et qu’il aurait un Boîte métallique protéger votre écran. Maintenant, grâce à l’image qui a fui, nous pouvons regarder de plus près l’apparence de la montre.

Ce sera la montre OnePlus

La photographie en question montre un montre au look classique, dans lequel nous trouvons quelques détails intéressants. Votre écran, de format circulaire, est entouré d’un lunette avec rainures subtiles argenté. De plus, on trouve deux boutons latéraux situé sur la droite.

Au-delà, nous pouvons confirmer le inclusion d’un bracelet en silicone, dont la fermeture rappelle un peu les bracelets officiels destinés à l’Apple Watch. Vous pouvez également voir comment la sangle n’est pas complètement lisse, mais il a quelques détails esthétiques qui le différencient des autres bracelets du même matériau.

… Et enfin, un peu plus beau regard sur la OnePlus Watch. pic.twitter.com/GGHa3VZ13M – Evan Blass (@evleaks) 19 mars 2021

La OnePlus Watch devrait se présenter ceci Mardi 23 mars, lors de l’événement que OnePlus organisera pour annoncer au monde le nouveau Famille OnePlus 9, formé par OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R,

