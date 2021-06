La star de Jackass Ryan Dunn est décédée il y a 10 ans aujourd’hui

Le 19 juin 2011, Dunn conduisait sa Porsche 911 GT3 2007 aux petites heures du matin, lorsqu’il a écrasé le véhicule. Lui et son passager ont tous deux été tués.

Il est devenu célèbre à la fin des années 90 au sein du CKY Crew, aux côtés de Bam Margera. Bien connu pour ses cascades et ses farces extrêmes, l’ascension du groupe a finalement incité le développement de Âne.

Sa carrière à la télévision a grandi avec le succès de l’émission de téléréalité, en présentant des emplois sur Naufrageur et Terrain d’essai, ainsi que des apparitions dans des films tels que Ambition blonde, et même une partie Law & Order : Unité spéciale d’aide aux victimes

Au moment de sa mort, la co-star et ami Johnny Knoxville a tweeté : « Aujourd’hui, j’ai perdu mon frère Ryan Dunn.

« Mon cœur va à sa famille et à sa bien-aimée Angie. RIP Ryan.

Après la mort de Dunn, le coroner du comté de Chester a répertorié les traumatismes contondants et la chaleur comme cause du décès de Dunn et du passager Zachary Hartwell, la voiture ayant dévié de la route après avoir quitté Barnaby’s – un pub à West Chester, en Pennsylvanie.