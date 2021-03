Pourquoi Xiaomi continue de placer des capteurs d’empreintes digitales sur le côté de ses mobiles

Le fait que les terminaux Xiaomi aient le lecteur d’empreintes digitales d’un côté a une explication.

Xiaomi est l’une des marques les plus populaires du moment. Bien qu’elle dispose peut-être des meilleurs terminaux milieu / bas de gamme du marché, la vérité est que la société se concentre depuis un certain temps sur le lancement d’appareils véritablement haut de gamme.

Malgré tout cela, il y a un aspect dans la fabrication de ses terminaux qui n’est pas passé inaperçu auprès de ses utilisateurs. Quelque chose que de nombreuses entreprises ont arrêté de faire mais que Xiaomi continue de maintenir: les capteurs d’empreintes digitales sur le côté de leurs terminaux. Pourquoi Xiaomi continue-t-il de les mettre là-bas? Ils l’ont expliqué eux-mêmes via le réseau social chinois weibo.

Xiaomi explique pourquoi il continue de placer les capteurs d’empreintes digitales sur le côté de ses mobiles

Comme on le lit dans Gizmochina, Redmi (Xiaomi) a expliqué les raisons de placer les capteurs d’empreintes digitales sur le côté de son terminal K40. Comme ils le commentent, pour cela, ils ont dû prendre en compte plusieurs décisions, Bien que cela ait été pratiquement décidé de cette manière par des problèmes de conception et d’esthétique du terminal.

D’autre part, les capteurs d’empreintes digitales du K40 sont plus épais que la normale, ils sont donc plus résistants car ils peuvent également utiliser de meilleurs matériaux. Ceci à son tour (toujours selon votre version), ces capteurs sont plus rapides permettant un déverrouillage beaucoup plus précis et agile.

Une étude montre que les capteurs d’empreintes digitales de jusqu’à 80% des téléphones mobiles peuvent être trompés

Le Redmi K40 est un terminal qui n’a rien à envier au Xiaomi Mi 11 grâce à son écran de 6,67 pouces, son taux de rafraîchissement de 120 Hz et son processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G, une version plus puissante des Snapdragon 865 et 865+.

Pour l’instant, ce terminal n’a été présenté qu’en Chine où il peut être acheté pour seulement 278 euros pour le modèle le plus abordable de la série. Sans aucun doute, s’ils atteignent l’Occident, ce sera sans aucun doute un succès commercial

