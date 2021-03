Pourquoi le moment est-il venu de libérer la Justice League de Zack Snyder selon le producteur

À l’origine, 2017 devait être l’année où Zack Snyder a dévoilé son film Ligue de justice pour le monde à voir. Au lieu de cela, la sortie du Snyder Cut of Ligue de justice a été repoussé de plus de trois ans, pour enfin faire ses débuts sur HBO Max en 2021. Dans une interview avec Justice League de Zack Snyder productrice Deborah Snyder, elle a expliqué à quel point le monde sombre du film est plus proche que jamais de la réalité réelle du monde de nos jours.

« Je pense que le monde est dans un endroit beaucoup plus sombre. Je pense que ce qui est génial dans le film, c’est que vous avez ces méchants qui sont, comme, l’avenir du monde est en jeu comme jamais auparavant. Oui, nous avions Zod , mais je pense que nous avons l’impression que nous avons fait monter les enchères. Je pense aussi, pour moi, que c’est une question de communauté. Ce qui est intéressant, car la façon dont le film est réalisé est grâce à une communauté qui s’est ralliée pour cela. «

Après que la coupe théâtrale de Justice League ait été critiquée par les critiques et le public, les fans se sont rassemblés autour de Snyder pour obtenir sa version du film. Cela a pris plusieurs années, mais nous obtenons enfin la version intégrale de Ligue de justice tel qu’envisagé purement par Zack Snyder, dans une histoire sur les plus grands héros de la Terre se réunissant pour arrêter une invasion extraterrestre aux mains de l’intrus d’un autre monde Steppenwolf et de son maître Lord Darkseid. Selon Deborah Snyder, le monde a plus que jamais besoin de ce message d’espoir et d’unité.

« Je pense que beaucoup de ces personnages [in the film] étaient solitaires, et pour eux de se réunir et de travailler ensemble pour la première fois, je pense que cela résonne tellement en moi, et j’espère que ce sera le cas avec le public. Surtout maintenant à une époque où je pense que nous devons tous nous rassembler. Je veux dire, ça a été une année si difficile, à tellement de niveaux, que je pense que c’est le bon moment pour ce film, autant que c’est le bon moment pour Superman, si cela a du sens. «

Les critiques du film ont été mitigées jusqu’à présent, devenant positives. Il sera intéressant de voir si le grand public trouvera le message de Justice League de Zack Snyder pertinent et si le film réussira suffisamment pour justifier le retour du « SnyderVerse » au DCEU, ce pour quoi les fans de Snyder ont déjà commencé à faire campagne.

Justice League de Zack Snyder met en vedette un casting principal composé de Ben Affleck dans Batman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Henry Cavill dans Superman, Amy Adams dans Lois Lane, Jason Momoa dans Aquaman, Ezra Miller dans The Flash, Ray Fisher dans Cyborg, Jeremy Irons dans Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle provient de ScreenRant.

