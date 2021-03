« Compenser les utilisateurs affectés par les mauvais services de WhatsApp et Instagram »: les Codacons contre Facebook

Suite aux graves mauvais services qui ont frappé tous les principaux portails Mark Zuckerberg hier soir, Codacons a demandé à la société Menlo Park de rémunérer les utilisateurs en raison de l’impact qu’un tel mauvais service (en plein travail intelligent, d’ailleurs) peut avoir sur les travailleurs italiens. Les réseaux sociaux et en particulier les services de messagerie de Zuckerberg sont restés hors ligne pendant environ une heure, empêchant tous les utilisateurs du monde entier d’accéder aux fonctionnalités de WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger.

«À l’heure où des millions d’Italiens sont contraints de travailler dans le smartworking, des perturbations comme celle d’aujourd’hui causent de sérieux désagréments et ralentissent l’activité des citoyens, les empêchant d’envoyer même des messages importants», a expliqué Codacons. « Même Instagram serait impliqué dans le désagrément, mais c’est avant tout le down de Whatsapp pour déchaîner la colère des utilisateurs et créer les plus gros problèmes. « En raison du blocage, en fait, plusieurs utilisateurs se sont retrouvés sans possibilité d’utiliser des outils qui font désormais partie du processus de travail de beaucoup. D’où la demande de compensation de Codacons.

« Ce n’est pas la première fois que des pannes similaires sont enregistrées en Italie, qui en cette période d’urgence sanitaire et de smartworking forcé apparaissent encore plus graves », poursuit la note de l’association. «C’est pourquoi nous demandons à Facebook, propriétaire de WhatsApp et d’Instagram, de compenser automatiquement tous les utilisateurs italiens impliqués dans le mauvais service d’aujourd’hui, en étudiant avec Codacons le formes de compensation plus adéquat. »Le réseau social n’a pas encore reçu de réponse, mais les problèmes techniques ont été résolus en une heure environ et le soir, les services sont retournés au travail régulièrement sans autre problème technique.

