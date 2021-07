Stephen Dorff « se sent mal » d’avoir claqué Black Widow et fait l’éloge de Scarlett Johansson

Stephen Dorff, mieux connu pour avoir joué le méchant Deacon Frost dans les années 1998 Lame, a fait sensation le mois dernier lorsqu’il a dit des choses peu recommandables à propos de Marvel Veuve noire. Dorff, dans une interview avec Independent, a appelé Veuve noire « Garbage » et que cela « ressemblait à un mauvais jeu vidéo ». Il a également déclaré qu’il était gêné pour Scarlett Johansson et qu’il ne jouerait jamais dans « ces films ».

Les commentaires de Dorff n’ont pas été pris à la légère par les fans qui ont souligné qu’il avait également déjà joué dans des films de bandes dessinées. Certains ont également dit qu’il essayait juste de rester pertinent tout en voulant une publicité gratuite pour ses prochains films. Mais quel que soit le cas, Dorff se sent mal à propos de ce qu’il a dit et s’est apparemment excusé auprès de Scarlett Johansson.

Récemment, un journaliste de TMZ a surpris Stéphane Dorff en quittant un restaurant à LA et lui a demandé ses commentaires, ce à quoi Dorff a répondu : « Oh, j’adore Scarlett. Je pense que c’est un peu sorti de son contexte. C’est une grande actrice. C’est juste que… je ne suis pas une ventilateur [Of the movie]. J’aime Scarlett, cependant, j’ai entendu dire qu’elle allait être maman, alors je lui souhaite le meilleur et c’est une vieille amie à moi, donc je me suis senti mal à propos de ce commentaire. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu Veuve noire, Dorff a répondu par la négative. Il a également exprimé son penchant pour les films de super-héros plus sombres et originaux.

» je n’ai pas vu [Black Widow], je ne vais pas vraiment à ces films. j’ai aimé Homme de fer, j’aime quand ils deviennent un peu plus foncés. J’aime le Joker. J’attends avec impatience le nouveau Batman, le film de Matt Reeves. Mais, vous savez, ce type en Angleterre m’a eu à un moment où je parlais juste un peu et je me sentais un peu mal à ce sujet. »

Le journaliste a ensuite mentionné « Marvel Fatigue » à Dorff et lui a demandé son opinion à ce sujet, ce à quoi Dorff a déclaré: « Je ne sais pas, je souhaite à Mahershala le meilleur avec le Lame refaire parce que tu sais qu’ils sont en train de refaire Lame et Mahershala Ali, nous l’avons fait Vrai détective ensemble. C’est un acteur incroyable, alors je lui souhaite le meilleur. »

Enfin, lorsqu’on lui a demandé s’il avait eu des nouvelles de Scarlett, Dorff a répondu : « Non, je n’en ai pas, mais je lui ai quand même envoyé un petit mot. »

Dorff attend avec impatience le Lame remake et a récemment approuvé le casting de Mahershala en tant que nouveau chasseur de vampires. Dorff a également exprimé sa volonté de reprendre le rôle de Deacon frost dans le remake, mais cela semble peu probable. Lame sera dirigé par Bassam Tariq (Moghol Mowgli) d’après un scénario de Stacy Osei-Kuffour (HBO’s Veilleurs) et sortira probablement en 2023.

Bien qu’il ait peut-être agacé de nombreux fans avec ses commentaires grossiers, Dorff n’avait pas complètement tort. Veuve noire a chuté considérablement au box-office au cours de sa deuxième semaine et a été qualifié de décevant même par les fans inconditionnels de Marvel. Le film a également reçu des critiques pour l’excès de CGI et un mauvais troisième acte. Mais Veuve noire se trouve actuellement à une note de 81% sur les tomates pourries et est toujours un film très agréable.

Dorff était considéré comme le prochain grand événement à Hollywood dans les années 90. Mais sa carrière n’a jamais décollé comme la plupart des gens l’avaient prévu. Après Lame, Dorff a joué dans des films à succès modéré comme Ennemis publics et la mise en scène de Sofia Coppola Quelque part e. Mais il n’a plus jamais apprécié la renommée avec laquelle il a obtenu Lame. Dorff a également joué dans la troisième saison de HBO, acclamé par la critique Vrai détective. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par TMZ.

