Nouveaux détails sur la sex tape de Jen Harley et le combat entre elle et Ronnie Ortiz-Magro

Sur la première saison de Côte du New Jersey: vacances en famille, nous avons retrouvé Ronnie Ortiz-Magro qui, depuis Jersey Shore terminé, est devenu un père.

Mais tout n’est pas ensoleillé et rose pour cette star de télé-réalité car en avril 2018, lui et sa désormais ex-petite amie / maman bébé, Jen Harley, se sont battus sur les réseaux sociaux.

Mature, non?

Après que le couple ait accueilli leur fille, Ariana Sky, plus tôt dans le mois, une bagarre a éclaté, pendant ce temps, il a été révélé qu’il pourrait y avoir une sex tape de Jen Harley.

Quels sont les nouveaux détails sur la sex tape de Jen Harley?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur le drame de 2018 entre Jen Harley et Ronnie Ortiz-Magro.

Ils ont diffusé leur linge sale sur les réseaux sociaux.

Dans le premier article cinglant d’Instagram Story, Ortiz-Magro a écrit: « Note à moi-même, je ne peux pas transformer un HOE né naturel, en une femme au foyer, si vous les trouvez dans la gouttière, laissez-les dans la gouttière. »

«Tout le monde ne peut pas être sauvé quand il est parti si loin. Tout ce que vous pouvez dire, c’est que vous avez fait de votre mieux et que vous faites bouger les choses», a-t-il écrit, ajoutant les hashtags #Facts et #YeahhhhhhBuddyyyy.

Le deuxième message contenait un sondage dans lequel il demandait aux fans de voter oui ou non: «Si votre autre significatif garde des vidéos de sexe de son ex, ne devrait-il pas montrer suffisamment de respect pour les supprimer, surtout après avoir été dans une nouvelle relation pendant plus d’un an? #GiveMeYourThoughts. «

Harley a riposté dans sa propre histoire Instagram, en publiant: «Je ne peux pas transformer une tête de coca en père! Ouais, mon pote.

Et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas être pire, Harley a ensuite posté un échange de texte avec elle et Ortiz-Magro dans lequel il a menacé d’envoyer la prétendue sex tape de Jen Harley à sa grand-mère ainsi qu’au fils de Jen, Mason, qu’elle a d’une relation précédente.

«Et maintenant je suis bloqué», «Veuillez le retirer», «Tu veux me bloquer et ternir mon nom parce que tu t’es fait prendre», lisaient les textes à Harley.

Ronnie a ensuite écrit: « Cela va à Mason et à ta grand-mère » joint avec une vidéo du visage d’une femme. Harley a alors écrit: « Quel genre d’homme dit cette merde[.] Il va envoyer des vidéos de moi à mon fils de 11 ans !! «

Pour deux adultes adultes qui sont parents d’un nouveau-né, leur comportement est au-delà du toxique.

Ronnie et Jen ont depuis évolué.

Des semaines avant la première de Saison 4 de Jersey Shore: vacances en famille, Ronnie s’est rendu sur Instagram pour montrer sa nouvelle petite amie, Saffire Matos.

«J’ai trouvé quelqu’un qui ajoute à mon bonheur», a déclaré dans une interview.

«Tu sais, elle me rend vraiment heureuse. Elle me soutient. Elle m’aime et c’est quelque chose que j’ai toujours recherché », a-t-il poursuivi.

« Et j’ai l’impression que c’est [some]chose que je n’ai pas eu en retour et c’est [some]chose que j’ai toujours donnée aux autres.

Le même jour, Ronnie a présenté sa nouvelle fille au monde, Jen a profité de ses histoires Instagram pour montrer son nouveau copain, Justin Hensley, ce qui a fait penser aux fans que le couple essayait de se rencontrer sur la plate-forme de médias sociaux.

Quand est-ce Côte du New Jersey: vacances en famille air?

Côte du New Jersey: vacances en famille diffusé le jeudi à 20 h HE sur MTV.

Samantha Maffucci est rédactrice associée pour YourTango. Pendant son temps libre, vous pouvez la trouver obsédée par les chats, le vin et tout ce qui concerne les règles de Vanderpump.