Pourquoi Cruella, le nouveau film de Disney, aura un lien avec Cameron Boyce

«Cruella» C’est le dernier projet de Disney et compte les jours jusqu’à sa première, mais récemment une histoire particulière a été révélée. Le film aura une relation directe avec Cameron Boyce, est décédé le 6 juillet 2019 à 20 ans, car il sera honoré, tout comme il s’est produit lors de sa sortie ‘Hubie Halloween’ sur le service de streaming Netflix, où Adam Sandler lui a envoyé un message d’adieu très spécial.

Le nouveau live-action vient de la sortie d’une deuxième bande-annonce, qui se concentre sur une jeune version du méchant de 101 Dalmatiens‘: « Londres des années 70, la jeune créatrice de mode Estella de Vil devient obsédée par les peaux de chiens, en particulier les Dalmatiens, jusqu’à ce qu’elle devienne finalement une légende impitoyable et terrifiante connue sous le nom de Cruella »dit son synopsis officiel.

Beaucoup se souviennent de l’inoubliable Cruella de Vil par Glenn Close sur les bandes de 1996 et 2000, mais peut-être que tout le monde ne se souvient pas qu’il y avait un autre interprète il y a quelques années. Il s’agit de Wendy Raquel Robinson pour les films de ‘Les déscendants’, où l’antagoniste a un fils nommé Carlos, qui a été joué par Cameron Boyce.

« Cruella » aura sa date de sortie le 28 mai dans les salles et il s’avère que c’est le même jour de la naissance de Boyce. Bien que Disney n’ait pas encore commenté cela, les rumeurs proches de l’entreprise Ils assurent que c’est un hommage à l’acteur décédé après avoir eu une crise en dormant à la maison. Son décès a eu un impact à la fois sur l’industrie et sur ses fans qui se souviennent de lui au quotidien.

Ce sera une raison de plus pour les fans de voir «Cruella» le 28 mai, dans une nouvelle adaptation du célèbre personnage de Dodie Smith qui fait son apparition dans la version animée de 1956. La présence de Emma Stone En tant que protagoniste, les attentes du public augmentent et ils s’attendent à voir une grande performance, malgré les critiques selon lesquelles il s’agit d’un plagiat de Harley Quinn et Joker.