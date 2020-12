Pourquoi Wonder Woman 1984 avait Diana abandonné son épée et son bouclier

Le tout premier aperçu de la princesse Diana dans son avatar Wonder Woman dans le DCEU mettait en vedette la super-héroïne brandissant une épée et un bouclier dans Batman contre Superman. Ces armes constituaient également une partie importante de l’arsenal de Diana dans sa version autonome Wonder Woman film. Mais sa suite, Wonder Woman 1984, voit Diana combattre le mal sans l’épée ni le bouclier, en utilisant uniquement son lasso doré et ses bracelets de poignet. Dans une interview avec CBR, l’actrice principale du film, Gal Gadot, a expliqué la raison des armes manquantes.

«C’est en partie la raison pour laquelle nous avons décidé qu’elle ne devrait pas avoir d’épée ou de bouclier. Diana n’est pas agressive. Elle n’est pas là pour se battre. Elle est une pacificatrice. De plus, elle comprend mieux que les gens ne sont pas mauvais. , en soi … Nous sommes tous pareils. Nous avons tous nos moments où nous ne faisons pas la bonne chose pour combler ce vide. Elle suppose donc le meilleur des gens, et par conséquent, sa valeur par défaut est toujours de Protégez-les. Elle donne l’exemple. Donc, pour elle, l’humanité – ils comprendront. Ils finiront par le comprendre, mais elle fera toujours et donnera tout ce qu’elle a pour apporter la bonté à l’humanité. «

Alors que les versions animées et réelles les plus récentes de Wonder Woman ont souligné son passé de guerrière amazonienne, les bandes dessinées originales du personnage l’ont dépeinte comme une ambassadrice de la paix, envoyée dans l’humanité pour leur apprendre un moyen de résoudre les conflits sans violence. Le directeur de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, a révélé comment le film reste fidèle à cette version particulière de la super-héroïne, en créant un récit où personne ne meurt, même ceux qui ont essayé de nuire à Diana sous le charme de la pierre magique qui est au centre de l’histoire .

« Pas une seule personne ne meurt dans tout le film. Ce que vous remarquerez peut-être ou non, mais nous nous sommes écartés, car si toutes ces personnes sont sous le pouvoir de quelque chose d’autre, ce n’est pas de leur faute. Alors j’ai adoré traiter avec ça, où, comme, vous ne pouvez pas – que pouvez-vous – vous ne pouvez pas le faire! Ce n’est pas de leur faute s’ils vous attaquent! Alors c’est devenu hilarant amusant qu’elle a fait descendre le gars dans la voiture la route, parce que ses freins fonctionnent toujours. Tu sais, c’est comme elle l’a dit, ça doit toujours être – ou non, Steve, on ne peut pas utiliser l’épée.

Cette insistance sur la non-violence n’a pas été bien accueillie par certaines sections du public, qui se sont plaintes du fait que le film ne comporte pas suffisamment de scènes d’action. Mais Jenkins doit être félicitée pour avoir collé à ses tripes et présenté une telle histoire de super-héros novatrice où le conflit est résolu par des discussions plutôt que des coups de poing.

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film est maintenant disponible en salles et sur HBO Max. Cette nouvelle provient de CBR.com.

