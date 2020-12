Contagion obtient une suite philosophique du réalisateur original Steven Soderbergh

Grâce aux événements cauchemardesques de cette année, le thriller 2011 du réalisateur Steven Soderbergh Contagion est devenu beaucoup plus pertinent que quiconque ne l’aurait jamais voulu. Eh bien, ce n’est pas encore fini, car Soderbergh a maintenant révélé qu’il prévoyait de faire une suite «philosophique» au film déchirant aux côtés de Scott Burns, qui a été scénariste sur Contagion.

«J’ai un projet en développement sur lequel Scott Burns travaille avec moi, c’est une sorte de suite philosophique de ‘Contagion’, mais dans un contexte différent. Vous allez en quelque sorte les considérer comme étant en quelque sorte associés , mais des couleurs de cheveux très différentes. Donc, Scott et moi avions parlé, « Alors, quelle est la prochaine itération d’une histoire de type » Contagion « ? » Nous avons travaillé là-dessus; nous devrions probablement le faire un peu plus. «

Ce que cela signifie exactement est en grande partie inconnu, mais le film ne semble pas être une suite directe de Contagion, mais plutôt une histoire distincte qui touche des thèmes et des idées similaires. Il ne fait aucun doute que cette suite spirituelle trouvera l’humanité confrontée à nouveau à une autre catastrophe mondiale enracinée. Espérons que cette fois, les événements du film ne seront pas aussi prémonitoires.

Sorti en 2011 et inspiré par une combinaison de l’épidémie de SRAS de 2002 et de la pandémie de grippe de 2009, Contagion concerne la propagation d’un virus fictif qui est transmis par des gouttelettes respiratoires et des fomites (donc peut-être pas si fictif}, et les tentatives des chercheurs en médecine et des responsables de la santé publique pour identifier et contenir la maladie. Cela va de pair avec la perte de l’ordre social et l’introduction d’un vaccin pour enrayer sa propagation.

Le film commence avec le retour de Beth Emhoff au Minnesota après un voyage d’affaires à Hong Kong, qui attribue son sentiment soudain de malaise au décalage horaire. Cependant, deux jours plus tard, Beth est morte et les médecins disent à son mari choqué qu’ils n’ont aucune idée de ce qui l’a tuée. Bientôt, de nombreux autres commencent à présenter les mêmes symptômes et une pandémie mondiale explose. Le film est composé de plusieurs intrigues en interaction et utilise le style multi-narratif « cinéma hyperlien », popularisé dans plusieurs films de Soderbergh.

Contagion a été très bien accueilli à l’époque, les critiques louant la profondeur de la recherche qui avait été mise en production afin de rendre la situation si réaliste. Bien sûr, qui savait à quel point ils avaient raison. Le film a rapporté 136,5 millions de dollars par rapport à son budget de 60 millions de dollars et a depuis trouvé une nouvelle vie dans les circonstances actuelles.

Contagion présente une distribution d’ensemble stellaire comprenant Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Bryan Cranston, Jennifer Ehle, Sanaa Lathan et Jude Law en tant que blogueur qui attise les flammes de la paranoïa.

Plus tôt cette année, Law a discuté de la pertinence et du regain de popularité de Contagion, disant que l’expérience de travailler sur le film l’avait préparé pour 2020. « Il y avait absolument le sentiment que cela allait se produire », a déclaré l’acteur. « Les grands scientifiques sur le plateau avec nous qui avaient travaillé avec Scott [Z. Burns] l’écrivain et [director] Steven [Soderbergh] étaient des personnes très instruites et expérimentées qui savaient à quoi s’attendre. Et ils nous ont tous dit que cela allait arriver – et il s’agissait de savoir quand plutôt que si. «

Cela nous vient grâce au podcast The Happy Sad Confused.